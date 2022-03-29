Пропавшая месяц назад Наташа Королева прервала молчание и назвала свое местонахождение

Месяц назад Наташа Королева внезапно перестала публиковать фотографии и отвечать подписчикам. Поклонники артистки решили, что ей понадобился отдых от негатива в Сети. Некоторые были уверены, что певица улетела в США, так как там проживает ее мама Людмила. Наконец Королева прервала долгое молчание и прокомментировала ситуацию.

В своем Telegram-канале звезда сообщила, что находится в Санкт-Петербурге. «Ну, здравствуй, мой любимый город! Питер всегда спасает, он из всех бед выручает. Знает он, что меня гложет! И мне непременно поможет», — написала артистка. Королева записала короткий видеоролик в отеле. На заднем плане можно рассмотреть ее сына Архипа, который занят разбором вещей.

Вполне возможно, что Королева с семьей все-таки летала к маме в Майами. Внимательные подписчики вспомнили, что Архип выкладывал фото на фоне пальм. Скорее всего, он вместе с родителями гостил у бабушки.