passion.ru
Знаменитости
Сегодня в 10:28
1 мин.

Пропавшая месяц назад Наташа Королева прервала молчание и назвала свое местонахождение

Некоторое время назад певица пропала из социальных сетей. Поклонники были уверены, что Королева покинула Россию и находится в Штатах. Наконец исполнительница прокомментировала слухи о своем отъезде.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Наташа Королева

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Месяц назад Наташа Королева внезапно перестала публиковать фотографии и отвечать подписчикам. Поклонники артистки решили, что ей понадобился отдых от негатива в Сети. Некоторые были уверены, что певица улетела в США, так как там проживает ее мама Людмила. Наконец Королева прервала долгое молчание и прокомментировала ситуацию.

В своем Telegram-канале звезда сообщила, что находится в Санкт-Петербурге. «Ну, здравствуй, мой любимый город! Питер всегда спасает, он из всех бед выручает. Знает он, что меня гложет! И мне непременно поможет», — написала артистка. Королева записала короткий видеоролик в отеле. На заднем плане можно рассмотреть ее сына Архипа, который занят разбором вещей.

Вполне возможно, что Королева с семьей все-таки летала к маме в Майами. Внимательные подписчики вспомнили, что Архип выкладывал фото на фоне пальм. Скорее всего, он вместе с родителями гостил у бабушки.

Фото: Global Look Press

Новости партнеров
О чем говорят