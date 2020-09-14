Пропавшая из соцсетей певица МакSим сильно похудела и ведет затворнический образ жизни

Этим летом официальный представитель певицы Маргарита Соколова успокаивала забеспокоившихся поклонников: «Артистка идет на поправку, чувствует себя отлично. Ведет активный образ жизни. Отлично спит, ест, занимается спортом. Много времени проводит с детьми. Подолгу гуляет в лесу. В семье появился новый питомец».

Редакция Passion.ru желает МакSим скорее вернуться к привычному образу жизни, набравшись сил, и еще многие годы радовать поклонников своим творчеством.