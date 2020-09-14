Пропавшая из соцсетей певица МакSим сильно похудела и ведет затворнический образ жизни
Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress
Долгое время популярная певица МакSим не появляется на своей странице в Instagram. В 2019 году она попала в аварию, а в феврале 2020 года стало известно, что из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, она ушла в бессрочный отпуск на неопределенный срок. Тот факт, что звезда удалила все свои фотографии из соцсетей, немало огорчил поклонников, которые беспокоятся за благополучие любимицы.
Фото: Instagram
На днях папарацци застали МакSим на улице, у ее дома. Судя по видеозаписи, оказавшейся в распоряжении журнала «СтарХит», выглядит артистка хорошо, ей удалось сбросить больше 10 килограммов и вернуться в былую форму. Она недавно прилетела из Турции, а осенью готовится вернуться на сцену, сообщает издание.
Этим летом официальный представитель певицы Маргарита Соколова успокаивала забеспокоившихся поклонников: «Артистка идет на поправку, чувствует себя отлично. Ведет активный образ жизни. Отлично спит, ест, занимается спортом. Много времени проводит с детьми. Подолгу гуляет в лесу. В семье появился новый питомец».
Редакция Passion.ru желает МакSим скорее вернуться к привычному образу жизни, набравшись сил, и еще многие годы радовать поклонников своим творчеством.
Фото и видео: Instagram/@maksimartist/@sokllovamargarita
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