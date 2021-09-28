Пропала из соцсетей и отключила комментарии: Лариса Гузеева лечит ковид и повреждение почек
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Фото: Личный Instagram @larisa_guzeeva
Последние публикации артистки были посвящены ее отдыху в Крыму на море, где она делилась тем, что не пренебрегает купанием в холодном Черном море: «Между процедурами плаваю. Одна. Верю в то, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе кутаются в телогрейки. Всех худеющих обнимаю и поддерживаю», — писала Гузеева.
После чего в СМИ появилась информация о заболевании Гузеевой и ее помещении в больницу № 40 в Коммунарке. Несмотря на то, что диагноз «коронавирус» продолжительное время отрицался, сейчас сообщается, что она попала туда с подозрением на COVID-19 и начальное повреждение почек.
Напомним, что Лариса Гузеева попала в больницу вечером 26 сентября: у нее была температура 38, ей было трудно дышать. Как экспресс-тест, так и сделанные в больнице анализы показали положительный результат на коронавирусную инфекцию.
Сегодня издание Mash сообщило новые детали лечения звездной телеведущей, в ближайшие дни ей перельют плазму донора, у которого есть антитела. Это поможет Ларисе Гузеевой быстрее справиться с болезнью. На данный момент врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram