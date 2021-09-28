Пропала из соцсетей и отключила комментарии: Лариса Гузеева лечит ковид и повреждение почек

После чего в СМИ появилась информация о заболевании Гузеевой и ее помещении в больницу № 40 в Коммунарке. Несмотря на то, что диагноз «коронавирус» продолжительное время отрицался, сейчас сообщается, что она попала туда с подозрением на COVID-19 и начальное повреждение почек.

Напомним, что Лариса Гузеева попала в больницу вечером 26 сентября: у нее была температура 38, ей было трудно дышать. Как экспресс-тест, так и сделанные в больнице анализы показали положительный результат на коронавирусную инфекцию.

Сегодня издание Mash сообщило новые детали лечения звездной телеведущей, в ближайшие дни ей перельют плазму донора, у которого есть антитела. Это поможет Ларисе Гузеевой быстрее справиться с болезнью. На данный момент врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.