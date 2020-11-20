Прокуратура начала расследование в отношении дочери Дональда Трампа

В отношении дочери действующего президента США Дональда Трампа начато расследование, сообщило американское издание New York Times со ссылкой на собственные источники. По сообщениям инсайдеров, генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, которой поручено курировать административное дело против Трампа о мошенничестве, попросила компанию Трампа Trump Organization предоставить официальные данные о гонорарах, выплачиваемых Иванке. Аналогичный запрос компания действующего американского лидера получила и от окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса-младшего, которому было поручено вести уголовное дело против Трампа о мошенничестве.

Данные действия прокуратура начала после того, как в сентябре этого года к ним поступила информация, что Трамп в последние десять лет не выплачивал федеральный подоходный налог, отмечая все это время в своей налоговой отчетности лишь финансовые убытки. Кроме того, чтобы снизить налогооблагаемые доходы, около $26 миллионов Трамп списал в качестве трат на консультационные услуги, указав в качестве одного из консультантов свою дочь Иванку, передает New York Times. Несмотря на то, что по закону американские компании могут списывать свои доходы на консультационные услуги, им необходимо их обосновать. Что касается Дональда Трампа, он отрицает все претензии в свой адрес и обещает в самое ближайшее время предоставить декларации, подтверждающие его слова.