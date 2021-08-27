Прохор Шаляпин тайно женился на 42-летней миллионерше в США
Российский музыкант Прохор Шаляпин женился в США на миллионерше из Канады Татьяне Девис. Невесте 42 года.
Пара с размахом отметила свадьбу — вечеринку устроили в одном из клубов Лас-Вегаса, и обошлась она в круглую сумму — около 15 миллионов рублей. Об этом сообщает KP.ru.
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Фото: @shalyapin_official
При этом сам музыкант тоже развлек гостей, выступив для них на сцене и спев песни на русском языке.
Ранее Прохор Шаляпин рассказывал о том, что его возлюбленную госпитализировали с коронавирусом, и отметил, что лечение в Соединенных Штатах баснословно дорогое и может обойтись от 1,5 до 5 миллионов рублей.
Торжество было закрытым от прессы, на него пригласили только самых близких, и подробностей бракосочетания не так много.
Разница в возрасте с невестой 37-летнего певца не смущает — за его плечами брак с бизнесвумен Ларисой Копенкиной, которая была старше него практически в два раза. Интересно, что в мае этого года музыкант провел отпуск вместе с бывшей возлюбленной — они отправились в путешествие на Красную Поляну в Сочи, проводили время у моря и ездили на экскурсии, что вызвало слухи об их воссоединении.
Фото: Instagram Прохора Шаляпина
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