Прохор Шаляпин тайно женился на 42-летней миллионерше в США

При этом сам музыкант тоже развлек гостей, выступив для них на сцене и спев песни на русском языке.

Ранее Прохор Шаляпин рассказывал о том, что его возлюбленную госпитализировали с коронавирусом, и отметил, что лечение в Соединенных Штатах баснословно дорогое и может обойтись от 1,5 до 5 миллионов рублей.