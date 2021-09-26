Прохор Шаляпин признался, что хранит интимные фото бывшей жены: «Я ее очень сильно люблю»

«А что здесь такого, что у нее есть мои пикантные снимки. Она вообще-то была моей женой! Я ее очень сильно люблю. У меня тоже есть ее пикантные снимки. Они хранятся на компьютере, потому что давно были сделаны. Я не переживаю, что мошенники могут выкрасть эти снимки», — заявил Прохор.

Шаляпин отметил, что ему «есть что показать» хейтерам, которые критикуют его личную жизнь и жен. Артист не стесняется своего тела и часто радует подписчиков в Instagram откровенными фото.

Напомним, что недавно певец женился на канадской предпринимательнице Татьяне Клаудии Девис. Сразу после церемонии бракосочетания новоиспеченная супруга певца впала в кому с положительным тестом на Covid-19. 55-летняя бывшая супруга Шаляпина Лариса Копенкина помолвлена с депутатом Василием Райским.