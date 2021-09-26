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Прохор Шаляпин признался, что хранит интимные фото бывшей жены: «Я ее очень сильно люблю»

37-летний выпускник «Фабрики звезд», который недавно сочетался узами брака с миллионершей Татьяной Клаудией Девис, до сих пор вспоминает о бывшей супруге Ларисе Копенкиной. Певец прожил с бизнесвумен около трех лет и считает ее близким человеком.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина

Фото: @shalyapin_official/Instagram

В одном из интервью Копенкина рассказала, что до сих пор хранит пикантные снимки бывшего супруга, что нисколько не смутило Прохора. Наоборот, артист отметил, что такое положение дел вполне уместно, если в браке была любовь и страсть.

Выступление Прохора Шаляпина

«А что здесь такого, что у нее есть мои пикантные снимки. Она вообще-то была моей женой! Я ее очень сильно люблю. У меня тоже есть ее пикантные снимки. Они хранятся на компьютере, потому что давно были сделаны. Я не переживаю, что мошенники могут выкрасть эти снимки», — заявил Прохор.

Шаляпин отметил, что ему «есть что показать» хейтерам, которые критикуют его личную жизнь и жен. Артист не стесняется своего тела и часто радует подписчиков в Instagram откровенными фото.

Напомним, что недавно певец женился на канадской предпринимательнице Татьяне Клаудии Девис. Сразу после церемонии бракосочетания новоиспеченная супруга певца впала в кому с положительным тестом на Covid-19. 55-летняя бывшая супруга Шаляпина Лариса Копенкина помолвлена с депутатом Василием Райским.

Фото и видео: Instagram