Прохор Шаляпин резко ответил на шутки о своей личной жизни: «Мои женщины дадут фору»

В эфире шоу на «ТНТ» комики обсуждали с Александром Реввой выход его нового фильма «Прабабушка легкого поведения». «То есть ты взял мать бабушки и теперь специализируешься на таких, как она. Блин, ты круче, чем Прохор Шаляпин», — в шутливой манере отметил Павел Воля. На что Гарик Харламов заметил, что возраст нынешней «пассии» Шаляпина значительно отличается от предыдущих: «У него сейчас молодуха. Ты че. Всего 64 года». Ответ Павла Воли не заставил себя долго ждать. «А ты следишь за его бабками?», — поинтересовался шоумен у коллеги.

Данный диалог привел 37-летнего Прохора Шаляпина в недоумение. «Меня обижает, что женщин после шестидесяти лет почему-то считают бабушками. А своих собственных матерей никто бабушками не считает. Хочется немного уважения к женщинам, которым за шестьдесят», — заявил певец порталу Teleprogramma.pro.

Также Шаляпин вспоминает свою бывшую жену Ларису Копенкину, с которой исполнителя связывал второй в его жизни брак. Их разница в возрасте составляет 27 лет. «Она себя старой не считает. Она фору даст многим двадцатилетним девушкам-бревнышкам своей неуемной энергетикой. Поэтому шутки, что у меня была бабка, — неуместны. У меня не было бабок», — со знанием дела комментирует едкое высказывание Павла Воли Прохор Шаляпин.