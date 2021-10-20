Прохор Шаляпин — о любовных отношениях с женщинами постарше: «У меня не было бабушек в постели»

Многие поклонники, а также хейтеры певца постоянно задаются вопросом, почему его привлекают дамы бальзаковского возраста.

«Мужчины, интересующиеся этим всем, имеют какие-то свои фантазии на этот счет. Возможно, им молодые ровесницы не дают. Но все впереди! У меня не было бабушек в постели, все мои девушки молодые», — сказал Прохор в интервью YouTube-шоу «Народный опрос».

У многих возникает предположение, что такой интерес к взрослым женщинам складывается у Прохора исключительно из корыстных побуждений. Шаляпина не раз называли альфонсом, ведь все его избранницы были состоятельными дамами. Но исполнитель настаивает, что всех своих успехов он добился исключительно трудом и упорством. Например, в данный момент Шаляпин отправился в гастрольный тур по России, который запланировал еще полгода назад. Несмотря на горе от утраты супруги, артист не стал отменять выступления и полностью погрузился в творчество.