Эпатажный певец опубликовал в Instagram свои обнаженные фотографии

Фолловеры сравнили Прохора с Анастасией Волочковой, которая также любит публиковать эпатажные фотографии. А некоторые предположили, что у певца и балерины мог бы получиться хороший творческий союз. «Ждем шпагат!», «Ого! Ты решил половину населения Инста шокировать?», «Ну,Прохор!Ну,провокатор!», «Парень без комплексов! Прохор ты чьё девок с ума сводишь? Вся Инста на ушах! И так все знают что ты Красавец!», «Попа как орех - так и просится на грех ;)))», «Следующая жена должна быть Волочкова 😜. Будут супер совместные фото!», «Да уж счастливые трусов не одевают», — звучало в комментариях.