Прохор Шаляпин делится горячими снимками с отдыха на Мальдивах
33-летний певец Прохор Шаляпин наслаждается отдыхом на Мальдивах. Ежедневно в Instagram эпатажной звезды скандальной хроники появляются кадры один горячее другого.
Сегодня Прохор опубликовал «голые» снимки, сделанные в открытом душе. «Как вам мой душ под открытым небом», — поинтересовался у подписчиков певец.
Фолловеры сравнили Прохора с Анастасией Волочковой, которая также любит публиковать эпатажные фотографии. А некоторые предположили, что у певца и балерины мог бы получиться хороший творческий союз. «Ждем шпагат!», «Ого! Ты решил половину населения Инста шокировать?», «Ну,Прохор!Ну,провокатор!», «Парень без комплексов! Прохор ты чьё девок с ума сводишь? Вся Инста на ушах! И так все знают что ты Красавец!», «Попа как орех - так и просится на грех ;)))», «Следующая жена должна быть Волочкова 😜. Будут супер совместные фото!», «Да уж счастливые трусов не одевают», — звучало в комментариях.
А вам нравятся фотографии Прохора Шаляпина?
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram.com