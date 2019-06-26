Прохладный бассейн и ледяной душ: Анфиса Чехова показала, как спасается от жары в Дубае

В то время как многие россияне коротают летние дни в офисах, звезды проводят каникулы вдали от дома. Анфиса Чехова отправилась в ОАЭ, где пожаловалась на климат.

«В этот период в Дубаи жаркова-то. Причем в море еще жарче, чем на суше. Спасает прохладный бассейн и ледяной душ. Смотрите, какие красивые кадушки стоят в нашем отеле. Ну, а пока вы рассматриваете фото, я, искупавшись и позавтракав, еду на шоппинг в Дубай молл. Там сейчас такие скидки приятные», — написала звезда, опубликовав фото своего роскошного отдыха.