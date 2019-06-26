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Прохладный бассейн и ледяной душ: Анфиса Чехова показала, как спасается от жары в Дубае

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анфиса Чехова

Фото: Instagram Анфисы Чеховой
Телеведущая и актриса Анфиса Чехова дразнит поклонников соблазнительными фотографиями из жаркой страны.

В то время как многие россияне коротают летние дни в офисах, звезды проводят каникулы вдали от дома. Анфиса Чехова отправилась в ОАЭ, где пожаловалась на климат.

«В этот период в Дубаи жаркова-то. Причем в море еще жарче, чем на суше. Спасает прохладный бассейн и ледяной душ. Смотрите, какие красивые кадушки стоят в нашем отеле. Ну, а пока вы рассматриваете фото, я, искупавшись и позавтракав, еду на шоппинг в Дубай молл. Там сейчас такие скидки приятные», — написала звезда, опубликовав фото своего роскошного отдыха.

«Ойойой🔥🔥🔥 только что в дубае стало еще жарче», «Не знаю какие там кадушки, но вы такая красивая , что кадушек я не вижу !!!!)😁 У вас роскошный бюст», «Анфиса, какой у вас рост?) вы просто бесконечно высокая на всех фотографиях)) очень красиво», «Очень Очень Очень и Очень аппетитная фигура», «Хоть бы одним глазком взглянуть на Дубай», — обсуждают подписчики.

На критику Анфиса отвечает так: «Вы вот сетуете, что я часто отдыхаю. И забываете что я веду Инстаграм. Веду его не просто так, сняла кривую-косую фоточку и выложила, поставив под ней сердечко или цветочек, а веду ео профессионально. Красиво фотографируюсь, фильтрую фото, пишу тексты, снимаю обозревательные сториес. Учитывая тираж моего интернет издания, я практически владею своим журналом и тв-каналом. Так что работы невпроворот. Чтобы вам, мои дорогие подписчики, было интересно. Не стоит недооценивать мои усилия! Кто хоть раз пытался вести свой блог, понимает, что это не просто писательско-журналистская работа, но еще вы одновременно работаете фоторедактором, корреспондентом, видео-оператором и монтажёром. Кстати, стилист и визажист для съемок на "отдыхе" тоже я».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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