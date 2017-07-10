Около десяти дней назад Юлия Барановская вместе с детьми отправилась исследовать Италию

За это время туристы успели побывать в пяти городах: Рим, Сорренто, Помпеи, Салерно и Венецию, в которой провели два дня. О своем насыщенном путешествии ведущая с удовольствием рассказывает в Instagram, делясь с поклонниками ярким фото и видео.

Барановская старается устроить детям насыщенную программу, поэтому каждое утро семья выбирается в новое место и пробует что-то необычное, как, например, катание гондолах, или посещение макаронной фабрики.

«Сегодня мы с детьми едем на старейшую макаронную фабрику "Martelli Pasta Factory" в маленький итальянский городок Lari. Она работает с 1926 года. Мы будем смотреть, как делают пасту, а потом будем учиться ее готовить)), - сообщила Юля.

Подписчики звезды в восторге от ее детей и от нее самой, и оставляют Барановской массу комплиментов, называя ее «супермамой»: «Прелестная семья !!», «Молодцы! Честно, немного грустно видеть только маму с деточками, зная ситуацию.. но опять-таки зная какая Вы мама!», «Не скажешь же ведь что мама таких взрослых детей».