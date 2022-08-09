Прогнозы неутешительны: избавление от глухоты может обернуться для Корчевникова новыми проблемами

Ведущий телешоу «Судьба человека» Борис Корчевников в 2015 году перенес операцию на головном мозге, после чего у него начались серьезные проблемы со слухом. Чтобы предотвратить полную глухоту, , ему пришлось согласиться на сложное хирургическое вмешательство. Однако и оно, по словам врачей, может обернуться негативными последствиями для здоровья актера.

Так, врач-отоларинголог Иван Лесков озвучил неутешительный прогноз о восстановлении слуха Бориса Корчевникова. Он уточнил, что хирургическое вмешательство в этом случае может повлечь за собой ряд тяжелых последствий. Чтобы этого избежать, в качестве альтернативы эксперт предлагает обратить внимание на «стволовую имплантацию головного мозга». При данной процедуре под кожу внедряется устройство вроде микрофона.