Продюсер Виталий Окороков рассекретил, с кем из звезд шоу-бизнеса было тяжелее всего работать
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ okorokov.vita_composer
В самом начале своей карьеры Виталий Окороков работал с коллективом «Комбинация». Группа стала невероятно успешной, и имя продюсера быстро разнеслось в индустрии музыки. Благодаря этому ему удалось посотрудничать с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым и другими мастодонтами шоу-бизнеса.
По словам композитора, многие оставались довольны совместной работой, но были и персонажи с отличным от большинства мнением. «Вика Цыганова и Маша Распутина — такие диктаторши! У них на все свое мнение, никого не слушают. Я им, как композитор, пытался советовать: вот здесь надо так спеть, тут эдак. Но у этих женщин не забалуешь», — вспоминает Окороков.
Виталий вспомнил, как однажды Маша Распутина выгнала его со студии, сообщает «Комсомольская Правда». Певице не понравились советы продюсера, и она довольно резко отреагировала: «Так, композитор, ты нотки написал? Денежки получил? Иди в ресторан отмечай песенку!»
Неприятное впечатление у Виталия сложилось и от работы с Александром Серовым. Как оказалось, певец пришел к Окорокову за хитом, а после того как трек был написан, решил не платить за услугу. «Заплатить стандартный гонорар в 2000-3000 долларов певец позабыл. От него мне достались лишь похвалы: «Это так круто — тебя Серов поет! Да еще и на «Песне года», — поделился продюсер.
Фото: Instagram, Global Look Press