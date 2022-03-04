Продюсер Виталий Окороков рассекретил, с кем из звезд шоу-бизнеса было тяжелее всего работать

В самом начале своей карьеры Виталий Окороков работал с коллективом «Комбинация». Группа стала невероятно успешной, и имя продюсера быстро разнеслось в индустрии музыки. Благодаря этому ему удалось посотрудничать с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым и другими мастодонтами шоу-бизнеса.

По словам композитора, многие оставались довольны совместной работой, но были и персонажи с отличным от большинства мнением. «Вика Цыганова и Маша Распутина — такие диктаторши! У них на все свое мнение, никого не слушают. Я им, как композитор, пытался советовать: вот здесь надо так спеть, тут эдак. Но у этих женщин не забалуешь», — вспоминает Окороков.