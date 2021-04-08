Продюсер Тимы Белорусских рассказал о его уходе из бренда и проблемах с веществами

Продюсер Александр Розниченко, один из создателей собственного лейбла в Минске, под которым выступал Тима Белорусских, в интервью «Медузе» рассказал о создании бренда, и как получилось так, что они с музыкантом расстались.

«В какой-то момент мне пришла в голову идея: почему бы в Минске не сделать площадку, чтобы развивать молодые таланты — и себя в том числе? Мне было непонятно, почему в Питере и Москве это есть, а у нас нет. Хотя на десять миллионов человек, проживающих в Беларуси, я уверен, найдутся один-два талантливых исполнителя.

Так и сформировался лейбл, после которого методом кастингов был найден Тима. Мы до этого уже пересекались, но тут сложилась музыкальная команда, начали писать музыку вместе. У Тимы был трек «Рассвет», который он пел на нашем кастинге. Трек оказался прикольным, мы поехали переписывать его и спросили, чья музыка в песне. Он рассказал про друга-одноклассника Яна. «Давай познакомимся?» Вот и познакомились», – рассказывает он.

Очень быстро Белорусских ушел в свободное плавание.

В какой-то момент Тима поехал в большой тур — концертов на 300. Мы не могли с ним ездить, потому что занимались работой в Минске: продолжали писать музыку Тиме и другим артистам, заниматься менеджерскими делами. Пока Тима ездил, он начал собирать вокруг себя людей, с которыми ему классно, удобно, комфортно. И в какой-то момент все перевернулось», – объясняет Розниченко.

«Он Сказал, что дальше хочет двигаться сам. Мы спросили почему. Он сказал фразу из разряда: «Ну вот Ян пишет музыку, Артем сводит песни, а ты считаешь деньги». Естественно, меня эта фраза зацепила. Мы разошлись — я просто ушел в другую комнату под эмоциями, а он уехал со своими новыми друзьями к себе в дом. Это был последний раз, когда мы виделись».

Разойтись официально у лейбла и музыканта, тем временем, не получается. Сам он требует, чтобы имя Тимы Белорусских осталось за ним. Однако другие участники лейбла протестуют – ведь его имя это проект, созданный многими людьми. Кроме того, недавняя история Тимы с наркотиками сильно меняет дело – образ музыканта изменился, что не нравится представителям бренда.

«Весь образ Тимы Белорусских — это мальчик, который не пьет, не курит и тем более не употребляет наркотики. Песни, которые звучат на радиостанциях, — это песни, под которые веселятся дети. Его ЦА целевая аудитория — дети, дети и еще раз дети. И мне, как человеку, который вкладывал одно в этот образ, сейчас эти вещи непонятны — и хочется это остановить».