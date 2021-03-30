Продюсер Олеся Сазыкина рассказала о финансовых проблемах Шепелева, который стал отцом

Пока поклонники Жанны Фриске опасаются, что сын певицы Платон будет обделен вниманием папы после появления у него ещё одного наследника, продюсер Олеся Сазыкина, которая в свое время работала с Фриске, усомнилась, что ведущий, который недавно потерял работу, сможет прокормить троих детей – в том числе и дочь нынешней возлюбленной Екатерины Тулуповой от первого брака.

«Когда я работала с «Блестящими», я знала Жанну Фриске как очень красивую, влиятельную даму, – вспоминает Олеся. – Ухажеров у нее было полным-полно. Как говорится, только пальчик покажи и все у ее ног. Но выбрала она бедного Шепелева. Для него связь с Фриске стала возможностью продвинуться по карьерной лестнице», – рассказывает она в беседе с Sobesednik.

«Сейчас Дима устраивает «показательные выступления» в соцсетях, говорит, что он самый счастливый. Но если все-таки его шоу на ТНТ закроют, вообще не понятно, на что он будет содержать троих детей. Где он возьмет деньги? В этой ситуации больше всего жалко Платона», – добавляет она.