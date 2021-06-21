Продюсер «Миража» о Суханкиной и Гулькиной: «Из-за бабьей дури потеряли главное»

Однако, кроме этого, есть проблема и посерьезнее – их поведение буквально уничтожает репутацию коллектива.

«Из-за их инфантильности, необязательности, самодурства один из самых значимых и дорогих проектов в истории российской музыки скатился до уровня деревенских судебных разбирательств. Никто из бывших солисток не понимал и не понимает, что признак профессионализма артиста — это соблюдение всех договоров и соглашений, уважение закона и авторского права. Буквально, из-за их истеричной бабьей дури, желания постоянно выцарапать друг другу глаза, мы теряли самое главное — всегда быть первыми в России! Это было возможно, а они буквально сожгли на подносе мешки с деньгами. Грустно, девушки, все, что вам теперь осталось — это жаловаться на судьбу и друг на друга одновременно. А мы с Екатериной Болдышевой и Алексеем Горбашовым строим наше новое будущее. Конечно, это тяжело, потому что остатки прошлого в виде бэушных солисток приходится вытаскивать, как весенних клещей из кожи. Но у группы сейчас все в порядке, некогда отдыхать между гастролями».