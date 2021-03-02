Продюсер фильма «Сестры» рассказал о проблемах Акиньшиной во время съемок: «Рыдала в кадре»

Фильм «Сестры» стал дебютной режиссерской работой Сергея Бодрову-младшего, и настоящим культовым фильмом. Продолжить карьеру артисту не удалось – он трагически погиб в горах Владикавказа на съёмках фильма «Связной».

С этого фильма началась карьера ещё одной яркой звезды – актрисы Оксаны Акиньшиной. Интересно, что сама она сниматься совсем не хотела – ее направили от модельного агентства. Бодров же увидел в ней ту самую актрису, и настоял на том, чтобы в фильме участвовала именно она. Сам он подолгу уговаривал молодую актрису сыграть нужную сцену, если девушка отказывалась.

«Оксана не рвалась в актрисы, но это не имело значение - Бодрову была нужна актриса, «которая та самая». Нужно было уговорить ее любой ценой», — продюсер фильма Сергей Сельянов.

И действительно, девушка поразила всю команду, и даже самые сложные дубли удавались ей с первого раза.

Особенности сьемок раскрыли создатели фильма в беседе с «Комсомольской правдой».

«Это первая роль Оксаны Акиньшиной, и уже тогда было понятно, что она очень одарена. Они вместе с Катей Гориной (сестра по фильму) были очень подвижные девочки. Гармонично нам подыгрывали. Когда мы расставались и уезжали по сценарию фильма, мы с Татьяной Ткач заплакали в кадре, и девицы тоже давай рыдать рядышком», – говорит Татьяна Колганова.