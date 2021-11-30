Продюсер фильма «Бумер» Cергей Члиянц затопил восемь квартир в своем доме — что произошло

Совсем скоро режиссер будет отмечать свой 59-й день рождения, и по этому случаю его собственная квартира решила преподнести хозяину не самый приятный подарок — поломку сантехники и массовое затопление. Продюсер фильма «Окраина» проживает в Москве в доме Союза Кинематографистов, расположенного в центре города в Новолесном переулке. В результате потопа пострадали восемь его коллег по кинопроизводственному цеху.

На данный момент сам Сергей находится на Украине и планирует вернуться домой лишь в середине следующего месяца. Именно поэтому предпринять экстренные меры по устранению причины затопления не получилось. В квартиру приехали его дочь и слесарь. Специалисту удалось устранить причину потопа, однако выяснилось, что поврежденную сантехнику необходимо экстренно заменить, а сделать это можно лишь в присутствии владельца квартиры. Специалист во избежание новых происшествий отключил горячую воду и теперь соседям кинодеятеля придется жить в таких условиях до тех пор, пока Члиянц лично не прибудет в Москву.