Известный музыкальный деятель рассказал в интервью, на чем сегодня держится отечественный шоу-бизнес

Евгений уверен, что в настоящее время талант менее важен, чем финансовая составляющая вопроса. По мнению продюсера, у Ольги Бузовой напрочь отсутствует талант. «Она никакого отношения к музыке не имеет. Она никто, у нее нет интеллекта, она не образована, у нет ни актерского, ни музыкального таланта. Она просто девочка. Но деньги, которые потрачены на ее пиар, превращаются в то, что люди приходят просто посмотреть на это чудо дивное», — цитирует продюсера WMJ.ru.