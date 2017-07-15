Продюсер Евгений Кобылянский раскрыл секрет популярности Ольги Бузовой
Известный музыкальный деятель рассказал в интервью, на чем сегодня держится отечественный шоу-бизнес
Евгений Кобылянский — известный продюсер, автор песен Ирины Аллегровой, Тамары Гвердцители, Валерия Леонтьева и других звезд отечественной эстрады — в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске» дал интервью порталу Dni.ru.
Евгений уверен, что в настоящее время талант менее важен, чем финансовая составляющая вопроса. По мнению продюсера, у Ольги Бузовой напрочь отсутствует талант. «Она никакого отношения к музыке не имеет. Она никто, у нее нет интеллекта, она не образована, у нет ни актерского, ни музыкального таланта. Она просто девочка. Но деньги, которые потрачены на ее пиар, превращаются в то, что люди приходят просто посмотреть на это чудо дивное», — цитирует продюсера WMJ.ru.
Только что, на фестивале VK🎤 Мой Питер🙏🏻 Спасибо ❤️❤️❤️ я тебя люблю ❤️ #buzovateam#buzova#привыкаю#моилюдивсегдасомной#мойпитер#vkfest
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
А вы согласны с мнением продюсера?
Фото: instagram.com