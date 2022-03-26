Продюсер Анны Нетребко прокомментировал «отмену» выступлений артистки за рубежом

Максим Берин на протяжении пяти лет является продюсером и официальным представителем российской оперной певицы Анны Нетребко. За годы сотрудничества исполнительница стала одной из самых высокооплачиваемых и уважаемых оперных див современности.

Последнее время активно ходят слухи о том, что выступления Анны стали под запретом на многих мировых сценах. Отменился концерт в миланском театре «Ла Скала», а известный немецкий музыкальный лейбл разорвал контракт с певицей.

Продюсер артистки рассказал, что Нетребко сама отменила свое выступление в Италии, несмотря на то, что билеты на открытии сезона в декабре с ее участием стоили порядка 10 тысяч евро.

«Анна брала паузу в работе для того, чтобы прийти в себя, отдохнуть немножко. У нее должны были быть выступления в миланском «Ла Скала». Это не ее отменили, Анна отменила их сама. А в прессе все это переворачивали: мол, Нетребко отказали в ряде театров, в том числе в «Ла Скала», — сообщил Максим Берин в интервью KP.RU.