Продюсер Анны Нетребко прокомментировал «отмену» выступлений артистки за рубежом
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Фото: Global Look Press
Максим Берин на протяжении пяти лет является продюсером и официальным представителем российской оперной певицы Анны Нетребко. За годы сотрудничества исполнительница стала одной из самых высокооплачиваемых и уважаемых оперных див современности.
Последнее время активно ходят слухи о том, что выступления Анны стали под запретом на многих мировых сценах. Отменился концерт в миланском театре «Ла Скала», а известный немецкий музыкальный лейбл разорвал контракт с певицей.
Продюсер артистки рассказал, что Нетребко сама отменила свое выступление в Италии, несмотря на то, что билеты на открытии сезона в декабре с ее участием стоили порядка 10 тысяч евро.
«Анна брала паузу в работе для того, чтобы прийти в себя, отдохнуть немножко. У нее должны были быть выступления в миланском «Ла Скала». Это не ее отменили, Анна отменила их сама. А в прессе все это переворачивали: мол, Нетребко отказали в ряде театров, в том числе в «Ла Скала», — сообщил Максим Берин в интервью KP.RU.
Представитель Нетребко также уверяет, что певица такого уровня, как Анна, не останется невостребованной, ведь в мире ей нет равных. Уникальный голос артистки является знаком качества и за ее выступления многие театры готовы платить баснословные деньги. Анна также входит в сотню самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.
«Сейчас приходит огромное количество запросов – предложений о концертах: мы получили приглашения из Японии, из Азии, из Латинской Америки. У нас планируются гастроли и в Израиле, и в Арабских странах. По плану будут концерты в Европе, и конечно же в России. Все по плану. Какие-то корректировки пришлось сделать. Но со всеми бывает. Пройдя два года ковида уже ничего не страшно», — отметил Максим Берин.
Фото: Global Look Press