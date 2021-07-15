Продюсер Анастасии Заворотнюк прокомментировала слухи о ее состоянии

«Я не знаю, кто такой Анатолий Демидов и какое отношение он имеет к Насте Заворотнюк, — говорит Олеся. — Мне кажется, что все его странные комментарии либо результат его бурной фантазии, либо способ пропиариться. К такому выводу я пришла в результате своих логических размышлений. Дело в том, что у фигуриста Пети Чернышова — супруга Анастасии —есть лучший друг. И этот его друг — мой хороший приятель. Я сама как журналист искала любую информацию о Заворотнюк, потому что был запрос от одного центрального канала на то, чтобы сделать про нее документальный фильм. Так вот, несмотря на то, что до Чернышова я могла добраться через одно рукопожатие, у меня ничего не вышло. Наш общий знакомый сказал, что даже его не впускают в дом к Насте, даже он не может ее увидеть. Больше скажу, лучшая подружка Пети — фигуристка Татьяна Навка. Так даже она не видит Заворотнюк. Поэтому я не понимаю, как это удалось Анатолию Демидову. Такое ощущение, что он посчитал себя всемогущим!».

Она отметила, что у этого человека нет никаких доказательств.

«Про Жанну Фриске во время ее болезни все трещали, потому что кто-то из ее окружения так захотел и давал о ней информацию, — продолжает собеседница. — В прессе даже были фотографии, сделанные во время ее перевозки и лечения в Германии. А вокруг Анастасии только одни обсуждения. Не удивлюсь, что многие из них — липовые. Настоящую правду знают только родственники. Пока Анатолий не показал нам фотографии, я считаю, не стоит доверять его словам!».

Близкие актрисы очень переживают за нее. Особенно тяжело болезнь матери сказалась на ее дочери Анне, которой пришлось два года лечиться от депрессии.