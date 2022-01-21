Продолжила династию: внучка Веры Глаголевой снялась в кино

Напомним, что брак Глаголевой и Нахапетова длился 12 лет. Познакомились они, когда режиссер искал актеров в один из своих фильмов. Вера оказалась на пробах случайно, а получила главную роль. Вскоре юная актриса вышла замуж за режиссера.

Но после отъезда на работу в Америку Родион Нахапетов развелся с Верой Глаголевой, потому что встретил другую любовь.

Вера тоже устроила личную жизнь. Ее вторым мужем стал бизнесмен Кирилл Шубский. В этом браке у Глаголевой родилась дочь Анастасия.