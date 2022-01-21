Продолжила династию: внучка Веры Глаголевой снялась в кино
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Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Старшая дочь Веры Глаголевой и Родиона Нахапетова актриса и балерина Анна поделилась с подписчиками радостной для себя новостью. Состоялась премьера фильма «Тайна», в котором снялась ее дочь Полина Симачева.
Сейчас девушке уже 15 лет, работа над фильм шла четыре года назад.
«Быть мамой актрисы на съемках, поверьте, еще то испытание. Но, когда все складывается и получается хорошее, достойное кино, как же это чертовски приятно, и именно в такие моменты понимаешь, что все эти твои мучительные ожидания в вагончике, нервы, бегание по сугробам вслед за съемочной группой, составление графиков отъездов и переездов, все это было не зря! У нас получилось! Прошло четыре года, и фильм «Тайна» выходит наконец-то в прокат! Поздравляю всех причастных к этому радостному событию, и, конечно же, рада и безмерно горда за свою Полю», — написала Анна в Instagram.
Полина Симачева продолжила семейную актерскую традицию. Ее мама, старшая дочь Веры Глаголевой и Родиона Нахапетова стала балериной и актрисой. Она снимается в кино и танцует в Большом театре. В детстве Аня с матерью снялась в фильме «Воскресный папа». Также она сыграла в фильмах «С ног на голову», «Русские в городе ангелов» (режиссер Родион Нахапетов), «Тайна Лебединого озера», «Одна война» (режиссер Вера Глаголева).
Мария Нахапетова, график по образованию, снялась в фильме отца «Заражение».
Напомним, что брак Глаголевой и Нахапетова длился 12 лет. Познакомились они, когда режиссер искал актеров в один из своих фильмов. Вера оказалась на пробах случайно, а получила главную роль. Вскоре юная актриса вышла замуж за режиссера.
Но после отъезда на работу в Америку Родион Нахапетов развелся с Верой Глаголевой, потому что встретил другую любовь.
Вера тоже устроила личную жизнь. Ее вторым мужем стал бизнесмен Кирилл Шубский. В этом браке у Глаголевой родилась дочь Анастасия.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press, Instagram