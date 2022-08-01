Продолжает инвестировать: Собчак приобрела пентхаус в Сочи за баснословную сумму

Еще недавно Ксения Собчак проводила сделку по элитной недвижимости в Дубае и вот теперь обратила свой взор на российские активы.

Источник, приближенный к знаменитости, сообщил, что бывшая ведущая проекта «Дом-2» стала владелицей роскошного пентхауса в Сочи, площадь которого составляет 1450 квадратных метров. Новое жилище, которое находится в жилом комплексе «Сан-Сити», расположенном на берегу Черного моря, обошлось телеведущей в 1,5 миллиарда рублей.

«Если Ксения вкладывает 1,5 миллиона рублей, то, наверно, она не собирается уезжать из России», — развеял слухи об эмиграции Собчак источник.