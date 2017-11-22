Проблемы со здоровьем? Юлия Началова заметно поправилась
Фолловеры известной певицы Юлии Началовой неоднократно обвиняли ее в злоупотреблении фотошопом. Невооруженному глазу видно, что снимки, которые певица публикует в своем Instagram, подверглись фотообработке. Кроме того, в последнее время Началова отказалась от обтягивающих нарядов и сменила их на свободные, скрывающие фигуру.
В Сеть попали фрагменты одного из последних выступлений артистки. Многочисленные поклонники обратили внимание, что певица сильно поправилась. Многие связывают набор веса с давней болезнью, от которой страдает Началова. Несколько лет назад певице диагностировали подагру — заболевание суставов, связанное с нарушением обмена веществ и неспособностью почек выводить мочевую кислоту. Вполне возможно, что набор веса связан с употреблением специализированных препаратов для лечения этого недуга.
Напомним, недавно представитель Юлии делал заявление насчет ее подагры: «У Юлии просто воспалены суставы, у нее подагра. Болезнь не впервые себя проявляет, но почему-то сейчас все стали обсуждать на все лады руки Юлии. Ничего страшного нет, не стоит нагнетать. Сейчас артистка села на жесточайшую диету, способствующую выведению мочевой кислоты из организма и избавлению от опухоли». Тогда же отмечалось, что Юлии впервые диагностировали подагру после избавления от последствий неправильно проведенной пластической операции по увеличению груди, которая чуть не стоила певице жизни.
Фото: instagram, starface