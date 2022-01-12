Проблемы с легкими и помощь экс-возлюбленного: как живет МакSим после тяжелого ковида

МакSим провела несколько недель в медикаментозной коме, в которую ее ввели, чтобы организм смог справиться с обширным поражением легких. Напомним, что дыхательный орган Марины был захвачен пневмонией на 80%. Конечно, такое поражение не могло пройти бесследно.

Эксперты, с которыми поговорили журналисты «Комсомольской правды», отметили, что на полное восстановление организма понадобится не меньше года.