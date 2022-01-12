Проблемы с легкими и помощь экс-возлюбленного: как живет МакSим после тяжелого ковида
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Фото: www.instagram.com/maksimartist
МакSим провела несколько недель в медикаментозной коме, в которую ее ввели, чтобы организм смог справиться с обширным поражением легких. Напомним, что дыхательный орган Марины был захвачен пневмонией на 80%. Конечно, такое поражение не могло пройти бесследно.
Эксперты, с которыми поговорили журналисты «Комсомольской правды», отметили, что на полное восстановление организма понадобится не меньше года.
«Не исключено, что Марине в будущем потребуется пересадка легкого, — комментируют собеседники издания. — По словам медиков, орган сильно пострадал, в нем почти не осталось здоровой ткани. Легкие певцов развиты сильнее, чем у людей с другими профессиями, поэтому восстановить их легче, но случай с МакSим иной».
Эксперты отмечают, что петь она сможет нескоро. Пока артистка проводит много времени в своей шикарной квартире с дочерями Сашей и Марией. Также Марина активно занимается и дыхательной гимнастикой, и общеукрепляющей — под надзором специалистов.
Как и многим, кто тяжело перенес COVID-19, Марине не удалось избежать тяжелейшей депрессии. Она нечасто появляется на публике, но даже в те несколько раз, что выходила в свет, выглядела подавленной, «потухшей».
«С депрессивным состоянием сталкиваются почти все, кто тяжело переболел коронавирусом, — комментируют психологи. — Эти люди не хотят ничего делать, не имеют желания общаться, замыкаются в себе».
К слову, недавно Марина Максимова и сама рассказывала, что сократила свой круг общения на 90%, чему была рада. Единственная отдушина в ее жизни сейчас — дети.
МакSим с девочками живет в огромной квартире, расположенной в элитном жилом комплексе. По словам инсайдеров, недвижимость ей подарил экс-возлюбленный, отец младшей дочки Маши бизнесмен Антон Петров. Якобы, купив певице квартиру примерной стоимостью 200 млн рублей, он пытается загладить вину за то, что оставил ее беременную.
Недавно МакSим намекнула, что у нее есть мужчина, но его имя она не собирается раскрывать. Близкие же люди говорят, что Марина пока одинока и не стремится строить отношения. Сейчас все ее силы брошены на восстановление здоровья и воспитание детей.
Фото и видео: Instagram