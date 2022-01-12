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Проблемы с легкими и помощь экс-возлюбленного: как живет МакSим после тяжелого ковида

Марина Максимова восстанавливается после сложного течения коронавируса. Певица вышла из больницы несколько месяцев назад, но до сих пор не обрела былую форму. Артистка сильно похудела, чем сильно напугала своих поклонников. Но главное — рядом с ней дочери и близкие, помогающие справиться с последствиями болезни.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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МакSим

Фото: www.instagram.com/maksimartist

МакSим провела несколько недель в медикаментозной коме, в которую ее ввели, чтобы организм смог справиться с обширным поражением легких. Напомним, что дыхательный орган Марины был захвачен пневмонией на 80%. Конечно, такое поражение не могло пройти бесследно.

Эксперты, с которыми поговорили журналисты «Комсомольской правды», отметили, что на полное восстановление организма понадобится не меньше года.

«Не исключено, что Марине в будущем потребуется пересадка легкого, — комментируют собеседники издания. — По словам медиков, орган сильно пострадал, в нем почти не осталось здоровой ткани. Легкие певцов развиты сильнее, чем у людей с другими профессиями, поэтому восстановить их легче, но случай с МакSим иной».

Эксперты отмечают, что петь она сможет нескоро. Пока артистка проводит много времени в своей шикарной квартире с дочерями Сашей и Марией. Также Марина активно занимается и дыхательной гимнастикой, и общеукрепляющей — под надзором специалистов.

Как и многим, кто тяжело перенес COVID-19, Марине не удалось избежать тяжелейшей депрессии. Она нечасто появляется на публике, но даже в те несколько раз, что выходила в свет, выглядела подавленной, «потухшей».

«С депрессивным состоянием сталкиваются почти все, кто тяжело переболел коронавирусом, — комментируют психологи. — Эти люди не хотят ничего делать, не имеют желания общаться, замыкаются в себе».

К слову, недавно Марина Максимова и сама рассказывала, что сократила свой круг общения на 90%, чему была рада. Единственная отдушина в ее жизни сейчас — дети.

МакSим с девочками живет в огромной квартире, расположенной в элитном жилом комплексе. По словам инсайдеров, недвижимость ей подарил экс-возлюбленный, отец младшей дочки Маши бизнесмен Антон Петров. Якобы, купив певице квартиру примерной стоимостью 200 млн рублей, он пытается загладить вину за то, что оставил ее беременную.

Недавно МакSим намекнула, что у нее есть мужчина, но его имя она не собирается раскрывать. Близкие же люди говорят, что Марина пока одинока и не стремится строить отношения. Сейчас все ее силы брошены на восстановление здоровья и воспитание детей.

Фото и видео: Instagram

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