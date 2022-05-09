Проблемы по всем фронтам: нумеролог предрекла Пугачевой и Галкину непростой период

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева предостерегла звездную пару от излишней эмоциональности и необдуманных решений. По ее слова, в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина наступает сложна полоса и касается это, в первую очередь, Примадонны.

«Алла Борисовна — очень душевный человек, труженица и умница, но в ее программе нет женского счастья. Для нее это будет год спада. Начинается тяжелый период, который пройдет в большом минусе и коснется это всех сфер жизни. Начавшиеся проблемы в семье могут окончиться разводом. Примадонне нужно также очень внимательно в этот период отнестись к своему здоровью», — предсказала будущее пары нумеролог в беседе с «Комсомольской правдой». Также эксперт отметила, что этот союз держится во многом благодаря Пугачевой. Именно у нее, по мнению нумеролога, хватает мудрости и терпения выносить несносный в быту характер мужа.

Что касается Максима Галкина, то у него, по словам специалиста, в июне начнется период успеха и процветания. В Россию шоумен скорее всего уже не вернется, а вот Примадонна вполне может.