О ком пел Андрей Губин в 1990-х, как и чем сейчас живет кумир молодежи тех лет
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Фото: East News
Еще каких-то 20 лет назад Андрей Губин был нарасхват: съемки, аншлаги на концертах, эфиры на радио, толпы поклонниц. А сейчас он совсем одни. Как так получилось, что любимчик миллионов оказался в забвении?
Андрей Губин родился в апреле 1974 года в Уфе. История семьи артиста интересная: по одним источникам первый муж матери Валерий Клементьев не являлся биологически отцом будущей звезды, по другим — являлся, но не сыграл в его жизни никакой роли. Тем не менее, при рождении певца звали Андрей Валерьевич Клементьев. А воспитанием мальчика занимался Виктор Губин (его фамилия и стала псевдонимом артиста).
Когда Андрею было 7 лет, семья перебралась из Башкирии в Москву. В столице жили на съемных квартирах, мама не работала, отец был карикатуристом. Из-за постоянных переездов мальчик сменил много школ.
Творчеством Андрей увлекся, будучи подростком. Первые стихи он написал в 12 лет, а песню «Мальчик-бродяга», когда учился в 7-м классе. Через несколько лет он назвал также свой первый профессиональный альбом (до него выпустил три диска с песнями под гитару, разошедшиеся минимальными тиражами).
Фото: East News
В 15 лет Губин начала работать в популярной тогда среди подростков программе «До 16 и старше». Но после интервью с Андреем Макаревичем, которое юноша посчитал неудачным, он решил направить все свои силы в сторону музыки.
В 90-е Андрей поступил в музыкальное училище им. Гнесиных, на вокальное отделение. Но занятия он посещал нерегулярно, и его отчислили.
В то время у начинающего певца и музыканта случилась первая настоящая любовь. В метро он познакомился с девушкой Лизой. Чувства были была настолько сильными, что пара стала жить вместе. Но эти отношения продлились всего год. Расстались Андрей и Лиза из-за его напряженного графика — в то время популярность Губина набирала обороты.
Лиза ушла из жизни артиста, но оставила большой след в его душе и творчестве, именно ей он посвятил один из первых своих мега-хитов «Лиза».
В конце 90-х у Губина был роман с солисткой группы «Карамель» Людмилой Кобевко. С ней Андрей прожил полтора года. Во время романтических отношений Губин писал для группы песни и даже снимался в их клипах.
Пик популярности Андрея Губина пришелся на конец 90-х. Он записывал альбомы, собирал стадионы, ездил по гастролям.
В начале 2000-х композитор, певец и продюсер записал еще два диска. В это же время он сотрудничал с Жанной Фриске (она исполнила песню «Ла-ла-ла»), писал и для других артистов. В эти же годы Губин выступал дуэтами с несколькими участниками популярного шоу «Фабрика звезд»
В 2005-м Андрей Губин уехал из России, чтобы поработать за рубежом. Но через год, проведенный в Германии и Канаде, вернулся на родину.
Несколько лет Губин был продюсером утреннего шоу Кати Гордон на радио, занимался продюсированием Юлии Беретты. Кстати, ей приписывали роман с композитором. Но Юлия эти домыслы отрицала, отмечая, что они очень хорошие друзья.
Около 10 лет назад Андрей Губин пропал из поля зрения фанатов. Долгое время о нем не было ничего известно, он будто испарился. Такие обстоятельства заставили поклонников строить разные теории.
Фото: Кадр программы
Несколько лет назад Губин дал первое за много лет интервью. Он пустил телевизионную группу к себе домой и рассказал, чем жил последнее время. Музыку он не забросил, но выступать перестал. В то непростое время основным источником его доходов стала сдача в аренду квартиры и авторские отчисления.
Вскоре после этого в Сети стали появляться фото, на которых некогда миловидный юноша выглядел сильно изменившимся, если не считать возраста. Чтобы прекратить спекуляции на эту тему, Губин рассказал, что у него проблемы со здоровьем. Однако едкие комментарии его задели.
«Я на фото уставший, но чувствую себя лучше, чем выгляжу. Каждую неделю проезжаю по 100 километров на велосипеде», — комментировал артист снимки.
Позже выяснилось, что на самом деле все куда серьезнее, чем говорил Андрей. Врачи поставили ему поставили диагноз, связанный с неврологическом заболеванием, при котором происходят спазмы мышц лица. Усугубило состояние здоровья певца и смерть отца, которую он тяжело переживал.
Из-за проблем со здоровьем певец даже перестал фотографироваться с поклонниками, которые до сих пор узнают его на улице.
Одно время Губин мечтал вернуться на сцену, даже записывал новые композиции, но потом отложил эти планы. На первое место вышли заботы о здоровье.
Фото: Кадр программы
Личная жизнь артиста не сложилась. Он признавал, что у него было много увлечений и интимные связи с поклонницами. Но в потоке женщин он так и не выбрал ту единственную, с кем бы захотел прожить много лет.
Однажды, разоткровенничавшись, певец рассказал, что пытался даже знакомиться на специализированных сайтах. «Но меня как-то быстро сливают, — огорчался он. — Я даже писал, что готов стать спонсором. Но мне на такие сообщения вообще не отвечали. С одной стороны это хорошо. Значит, женщины не все продажные».
Весной 2021-го фанаты Губина вновь забили тревогу — Андрей пропал. Вскоре выяснилось, что артист просто потихоньку сбежал за границу. Один из знакомых артиста, пожелавший остаться инкогнито, рассказал прессе, что Губин живет в Египте, где арендовал красивый дом. Авторских отчислений ему хватает на существование. Андрей много занимается спортом, отдыхает на природе и пишет музыку.
Возможно, в скором времени миллионы поклонников Губина услышат новые хиты в его исполнении.
Фото и видео: кадры клипов, Olga Loskutova/ Global Look press, www.andreygubin.ru, RussianMusicStars, East News, Starface
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