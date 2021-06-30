О ком пел Андрей Губин в 1990-х, как и чем сейчас живет кумир молодежи тех лет

В 15 лет Губин начала работать в популярной тогда среди подростков программе «До 16 и старше». Но после интервью с Андреем Макаревичем, которое юноша посчитал неудачным, он решил направить все свои силы в сторону музыки.

В 90-е Андрей поступил в музыкальное училище им. Гнесиных, на вокальное отделение. Но занятия он посещал нерегулярно, и его отчислили.

В то время у начинающего певца и музыканта случилась первая настоящая любовь. В метро он познакомился с девушкой Лизой. Чувства были была настолько сильными, что пара стала жить вместе. Но эти отношения продлились всего год. Расстались Андрей и Лиза из-за его напряженного графика — в то время популярность Губина набирала обороты.