Признание в любви и розовые шары: супругу миллиардера Лебедева растрогал милый подарок детей

Фолловеры в комментариях начали поздравлять супругу Александра Лебедева и писать о том, какой милый подарок сделали ей дети: «Невероятно красиво и нежно, поздравляю вас!!!», «Какое же это счастье, с днем рождения вас», «Радоваться надо и благодарить бога, что у вас все так», «С днем рождения, Лена! Классный сюрприз от деток», «Как здорово!», «Клаааас. Поздравляю!», «Поздравляю! Рада за Вас до слез!», «Какая прелесть. Детки-конфетки молодцы».

Напомним, что Лена Перминова и Александр Лебедев вместе вот уже пятнадцать лет. У пары подрастает трое детей — 11-летний Никита, 8-летний Егор и 6-летняя Арина. Недавно модель подогрела слухи о скорой свадьбе с бизнесменом, опубликовав в Instagram совместное фото с ним, которое дополнила эмодзи с изображением кольца и красноречивой подписью «Спасибо, мой любимый, за исполнение моего давнего желания».