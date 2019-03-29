«Признана врушей»: экс-возлюбленная звезды «Кадетства» Головина выиграла суд против Самбурской

В Сети все еще продолжается обсуждение непростой истории бывшей возлюбленной актера Александра Головина Светланы Белогуровой, которая родила от него дочь, но молодой человек пока отказывается признавать малышку и платить алименты. В конфликте пары оказалась замешана и актриса Настасья Самбурская, у которой Светлана временно арендовала квартиру в Москве, а затем, по словам молодой мамы, звезда ее выгнала практически на улицу.

«Решением Симоновского районного суда г. Москвы от 27.03.19 года информация, размещенная Самбурской Н.А. на своей странице социальной сети Instagram 23.01.2019 года относительно того, что ребенок Белогуровой С.С был зачат в состоянии наркотического опьянения, признана порочащей честь и достоинство Белогуровой С.С.», — написала адвокат Светланы Екатерина Гордон в своем микроблоге.