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«Признана врушей»: экс-возлюбленная звезды «Кадетства» Головина выиграла суд против Самбурской

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Настасья Самбурская

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Адвокат Светланы Белогуровой Екатерина Гордон смогла доказать, что актриса Настасья Самбурская оклеветала ее подзащитную.

В Сети все еще продолжается обсуждение непростой истории бывшей возлюбленной актера Александра Головина Светланы Белогуровой, которая родила от него дочь, но молодой человек пока отказывается признавать малышку и платить алименты. В конфликте пары оказалась замешана и актриса Настасья Самбурская, у которой Светлана временно арендовала квартиру в Москве, а затем, по словам молодой мамы, звезда ее выгнала практически на улицу.

«Решением Симоновского районного суда г. Москвы от 27.03.19 года информация, размещенная Самбурской Н.А. на своей странице социальной сети Instagram 23.01.2019 года относительно того, что ребенок Белогуровой С.С был зачат в состоянии наркотического опьянения, признана порочащей честь и достоинство Белогуровой С.С.», — написала адвокат Светланы Екатерина Гордон в своем микроблоге.

Теперь Настасья будет вынуждена написать опровержение своих слов в своем же микроблоге. Светлана отметила, что довольна проделанной работой юристов. «Спасибо! Катя, вся твоя команда — сила. Я счастлива», — заявила она в Instagram. Настасья Самбурская же пока не прокомментировала свой проигрыш и всю эту ситуацию, как и Александр Головин — звезда «Кадетства» упорно хранит молчание.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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