«Приятно видеть естественное лицо»: подписчики похвалили натуральную красоту 37-летней Надежды Мейхер-Грановской

37-летняя Надежда в клипах, на сцене, во время фотосессий появляется в ярких образах и макияже. А личной жизни она предпочитает натуральность. В Instagram она не раз показывала свои фотографии без грима.

В очередной раз подписчики поблагодарили Мейхер-Грановскую, что дала их глазам отдохнуть от искусственных губ, бровей и ресниц.