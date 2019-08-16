«Приятно видеть естественное лицо»: подписчики похвалили натуральную красоту 37-летней Надежды Мейхер-Грановской

37-летняя Надежда в клипах, на сцене, во время фотосессий появляется в ярких образах и макияже. А личной жизни она предпочитает натуральность. В Instagram она не раз показывала свои фотографии без грима.
В очередной раз подписчики поблагодарили Мейхер-Грановскую, что дала их глазам отдохнуть от искусственных губ, бровей и ресниц.
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Не восхищаться #italy🇮🇹 не возможно... Её природой, архитектурой, бережным отношением к историческим сооружениям.., кухней 😉👍. А мороженое (#gelato ), с такими темпами скоро сама превращусь в #gelato 😁 Я многие годы ( около 14лет)езжу в Италию ( какое то время мой сын жил здесь. ) Уже как три года покупаю ткани для моего бренда @meiherbymeiher 💃🏻. Но интерес к этой стране не угасает... Какая страна кроме родины😁 Вас волнует и полюбилась? #надеждамейхер #италия🇮🇹 #отдыхссемьей #приятноесполезным
«Очарована вами...в вас есть,что то притягательное...и дело не в сексуальности...вы настоящая и открытая...», «Шикарная женщина», «Вы прекрасны», «какая же вы мудрая, красивая, необыкновенная все таки», «Спасибо за натуральную красоту», «как же надоели эти искусственные губищи,бровищи и ресницы», - написали Надежде в комментариях.
А вам нравится, как выглядит Надежда Мейхер-Грановская без макияжа?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram и видео
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