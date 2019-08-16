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«Приятно видеть естественное лицо»: подписчики похвалили натуральную красоту 37-летней Надежды Мейхер-Грановской

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Надежда Мейхер-Грановская

Фото: Instagram
Певица поделилась фотографией из солнечной Италии.

37-летняя Надежда в клипах, на сцене, во время фотосессий появляется в ярких образах и макияже. А личной жизни она предпочитает натуральность. В Instagram она не раз показывала свои фотографии без грима.

В очередной раз подписчики поблагодарили Мейхер-Грановскую, что дала их глазам отдохнуть от искусственных губ, бровей и ресниц.

«Очарована вами...в вас есть,что то притягательное...и дело не в сексуальности...вы настоящая и открытая...», «Шикарная женщина», «Вы прекрасны», «какая же вы мудрая, красивая, необыкновенная все таки», «Спасибо за натуральную красоту», «как же надоели эти искусственные губищи,бровищи и ресницы», - написали Надежде в комментариях.

А вам нравится, как выглядит Надежда Мейхер-Грановская без макияжа?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram и видео

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