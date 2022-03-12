«Приятно, что выбрали нетипичный вариант»: Влад Соколовский раскрыл имя сына

Он позволил поклонникам отгадать, как будут звать его сына. Соколовский изумился предложенным вариантам: Мий, Ашот или Самвел. Певец даже пошутил, что назовет ребенка Карлос, но потом все же рассекретил выбранное имя для малыша — Дэвид.

«Никто не угадал. Так никто точно и не написал. Приятно, что выбрали нетипичный вариант», — комментирует Соколовский.

Влад Соколовский является популярным исполнителем. Начало карьеры положили выступления с Дмитрием Бикбаевым в составе дуэта «БиС». Но после распада группы, Влад начал сольную карьеру. У певца были отношения с Ритой Дакотой. Пара была очень любима поклонниками, однако из-за многочисленных измен Соколовского, они развелись. Сейчас молодые люди стараются воспитывать дочку Мию, и сохранить дружеские отношения.

Фото и видео: instagram