«Приятно, что выбрали нетипичный вариант»: Влад Соколовский раскрыл имя сына
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/vs20
Соколовский обрел счастье со своей избранницей Ангелиной Сурковой. Они вместе не так давно, но готовятся сыграть свадьбу на Бали. Совсем скоро Ангелина родит исполнителю сына. Возлюбленные вовсю обустраивают детскую комнату и приобретают все необходимые вещи.
«Вовсю готовимся к появлению малыша дома! Чего только мы уже не приобрели, но, сколько еще всего нужно, но показывать пока рано. Нескончаемый процесс! Признаюсь, что этот процесс гораздо приятней других нескончаемых. Коляска стоит, кроватка собрана, вещи наглажены! Как же хочется уже взять его на руки!» — поделился эмоциями Влад в социальных сетях.
Он позволил поклонникам отгадать, как будут звать его сына. Соколовский изумился предложенным вариантам: Мий, Ашот или Самвел. Певец даже пошутил, что назовет ребенка Карлос, но потом все же рассекретил выбранное имя для малыша — Дэвид.
«Никто не угадал. Так никто точно и не написал. Приятно, что выбрали нетипичный вариант», — комментирует Соколовский.
Влад Соколовский является популярным исполнителем. Начало карьеры положили выступления с Дмитрием Бикбаевым в составе дуэта «БиС». Но после распада группы, Влад начал сольную карьеру. У певца были отношения с Ритой Дакотой. Пара была очень любима поклонниками, однако из-за многочисленных измен Соколовского, они развелись. Сейчас молодые люди стараются воспитывать дочку Мию, и сохранить дружеские отношения.
Фото и видео: instagram