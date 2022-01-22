Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями

Поклонники пары были шокированы известием, ведь актриса за последние месяцы ни разу не была замечена на публике с животом. Чопра опубликовала пост в личном блоге, где рассказала, что ребенок пары появился на свет с помощью суррогатной матери.

«Переполненные радостью, мы подтверждаем, что у нас появился ребенок от суррогатной матери. Мы просим уважать нашу частную жизнь в это особое время, чтобы мы могли фокусироваться на нашей семье. Спасибо большое», — написала актриса.

Трогательный пост Приянки за несколько часов собрал более двух миллионов лайков и тысячи комментариев с поздравлениями, в том числе от знаменитостей.

«Поздравляю, красотка. Счастлива за вас двоих», — поздравила молодых родителей актриса Кейт Босворт.

Пол и имя первенца пара не уточнила, но, по сообщениям издания PageSix, супруги стали родителями девочки.

Напомним, что Приянка Чопра и Ник Джонас познакомились на вечеринке Vanity Fair после церемонии «Оскар» в 2017 году. На тот момент паре не удалось пообщаться, так как актриса спешила в аэропорт. После этого будущие супруги еще несколько раз сталкивались на различных светских мероприятиях. Спустя год такой «дружбы», на 36-й день рождения актрисы, Ник сделал ей предложение.