«Привет из лета»: Марина Александрова поделилась редким фото 6-летней дочери

Александрова предалась ностальгии по теплым летним денькам и поделилась фотографией, на которой она нежно держит на руках свою дочку Катю. Они смеются и дурачатся, глядя друг на друга. Мама и дочка выбрали family look белого цвета для фотосъемки. Актриса надела макси-платье и косынку, а девочка предстала в сарафане с открытой спиной — оба образа выполнены из хлопкового шитья.