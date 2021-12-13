«Привет из лета»: Марина Александрова поделилась редким фото 6-летней дочери
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Звезда сериала «Екатерина» является счастливой мамой двух детей, рожденных в браке с режиссером Андреем Болотенко. 9-летний Андрей и 6-летняя Екатерина нечастые гости в социальных сетях актрисы. Однако на этот раз она решила порадовать поклонников и опубликовала архивный кадр со своей дочкой.
Александрова предалась ностальгии по теплым летним денькам и поделилась фотографией, на которой она нежно держит на руках свою дочку Катю. Они смеются и дурачатся, глядя друг на друга. Мама и дочка выбрали family look белого цвета для фотосъемки. Актриса надела макси-платье и косынку, а девочка предстала в сарафане с открытой спиной — оба образа выполнены из хлопкового шитья.
«Смешная красота, детская непосредственность», — подписала фотографию Марина Александрова.
Подписчики и коллеги актрисы остались в восторге от снимка мамы и дочки и принялись оставлять восхищенные комментарии: «Хорошенькие какие»; «Славные девчонки хохотушки!»; «Красоточки»; «Какие же вы милые»; «Искренняя и счастливая улыбка».
Фото: Instagram, Global Look press