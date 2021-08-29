Приучает к музыке с детства: певица Валерия спела джаз маленькой внучке

Девочка спокойно сидела на руках и слушала звездную бабушку. Вполне возможно, что совсем скоро Селин научится подпевать и мы услышим новый необычный дуэт.

Напомним, что средний сын Валерии и ее бывшего мужа продюсера Александра Шульгина Арсений женился на своей девушке Лиане год назад. А 1 января 2021 года на свет появился их первый совместный ребенок.