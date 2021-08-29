Приучает к музыке с детства: певица Валерия спела джаз маленькой внучке
Артистка решила начать развивать в Селин музыкальный вкус и слух. Валерия посадила девочку на колени, а на заднем фоне проигрывалась музыкальная композиция в стиле джаз. Певица не удержалась и запела, то и дело смотря на внучку.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @valeriya/Instagram
«Селинка-малинка с визитом пожаловали. Первое знакомство с джазом прошло успешно», — подписала видео певица.
Девочка спокойно сидела на руках и слушала звездную бабушку. Вполне возможно, что совсем скоро Селин научится подпевать и мы услышим новый необычный дуэт.
Напомним, что средний сын Валерии и ее бывшего мужа продюсера Александра Шульгина Арсений женился на своей девушке Лиане год назад. А 1 января 2021 года на свет появился их первый совместный ребенок.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram