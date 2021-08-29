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Приучает к музыке с детства: певица Валерия спела джаз маленькой внучке

Артистка опубликовала трогательное видео с семимесячной внучкой Селин. Девочка появилась на свет в браке среднего сына певицы 22-летнего Арсения Шульгина и его избранницы Лианы. Звездная бабушка проводит много времени с малышкой, помогая молодоженам с родительскими заботами. Валерия часто публикует в своем Instagram забавные видео с девочкой.
Приучает к музыке с детства: певица Валерия спела джаз маленькой внучке

Артистка решила начать развивать в Селин музыкальный вкус и слух. Валерия посадила девочку на колени, а на заднем фоне проигрывалась музыкальная композиция в стиле джаз. Певица не удержалась и запела, то и дело смотря на внучку.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валерия, Иосиф Пригожин, Арсений и Лиана Шульгины с дочерью Селин

Фото: @valeriya/Instagram

«Селинка-малинка с визитом пожаловали. Первое знакомство с джазом прошло успешно», — подписала видео певица.

Валерия поет джаз с внучкой на руках

Девочка спокойно сидела на руках и слушала звездную бабушку. Вполне возможно, что совсем скоро Селин научится подпевать и мы услышим новый необычный дуэт.

Напомним, что средний сын Валерии и ее бывшего мужа продюсера Александра Шульгина Арсений женился на своей девушке Лиане год назад. А 1 января 2021 года на свет появился их первый совместный ребенок.

Фото и видео: Instagram

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