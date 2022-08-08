Пришла ее очередь? Дарья Мороз примерила фату
Фото: личный архив актрисы
Пока знаменитый режиссер Константин Богомолов прогуливается с Ксенией Собчак по турецким достопримечательностям, актриса Дарья Мороз времени зря не теряет.
В этот раз звезда «Содержанок» решила поддать огня и порадовать поклонников новым провокационным снимком. И ей это вполне удалось.
На новом фото актриса, облаченная в соблазнительный кружевной купальник и фату, позирует на яхте. Стройная блондинка принимает участие в новом проекте и с радостью делится подробностями с фанатами.
Фото: соцсети
Поклонники остались в восторге от соблазнительных форм и стройных ног знаменитости: «Лучшие ноги Европы», «Ну просто огонь, а не женщина», «Сказочная красавица». Фолловеры сошлись во мнении, что бывшая супруга режиссера выглядит гораздо более эффектно и роскошно, чем нынешняя.
Фото: личный архив актрисы