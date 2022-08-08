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Пришла ее очередь? Дарья Мороз примерила фату

Бывшая супруга Константина Богомолова заинтриговала поклонников новым фото.
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Дарья Мороз

Фото: личный архив актрисы

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Пока знаменитый режиссер Константин Богомолов прогуливается с Ксенией Собчак по турецким достопримечательностям, актриса Дарья Мороз времени зря не теряет.

В этот раз звезда «Содержанок» решила поддать огня и порадовать поклонников новым провокационным снимком. И ей это вполне удалось.

На новом фото актриса, облаченная в соблазнительный кружевной купальник и фату, позирует на яхте. Стройная блондинка принимает участие в новом проекте и с радостью делится подробностями с фанатами.

Дарья Мороз позируе в фате

Дарья Мороз позируе в фате

Фото: соцсети

Поклонники остались в восторге от соблазнительных форм и стройных ног знаменитости: «Лучшие ноги Европы», «Ну просто огонь, а не женщина», «Сказочная красавица». Фолловеры сошлись во мнении, что бывшая супруга режиссера выглядит гораздо более эффектно и роскошно, чем нынешняя.

Фото: личный архив актрисы

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