Чермен Дзотов рассказал, что случилось в его жизни после слива откровенных фотографий.

Чермен Дзотов сообщил в своем Instagram, что его бросила девушка: «Из-за скандала с балериной от меня сегодня ушла девушка, приревновав меня к моему прошлому. Сказала, что не сможет с этим жить. Жаль, ведь именно такую девушку я искал много лет...»

Многочисленные подписчики, число которых увеличилось благодаря скандалу, не смогли пройти мимо этой записи: «Бумерангом по лбу», «Если от вас сбежала невеста, ещё неизвестно кому повезло», «Неправильный выбор приоритетов. Здесь либо пиар, либо девушка. Сочувствую», «Я думаю что она не к прошлому вас ревнует, а увидела то, на что вы способны. Не каждый мужчина во время секса делает тайком фото или видео», «А ты и ее фото делал? В Сеть сливать будешь?»

Напомним, после появления в Сети скандальных снимков Чермен опубликовал совместный снимок с балериной и слова сожаления о случившемся: «Я сожалею о том, что это произошло. С Настей мы уже больше года не общаемся и мне больше всего не хотелось бы, чтобы это отразилось на ее нынешних отношениях. Но мы это так теперь точно не оставим». Анастасия Волочкова также прокомментировала ситуацию: «Все, кого будоражит секс Волочковой, теперь могут спать спокойно. У меня он есть точно, а у кого нет секса, тот и выставляет такие фотографии. Мерзко, конечно. Позор тому, кто это выставляет».

Фото: Instagram