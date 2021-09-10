«Припадок, похожий на эпилептический»: сын Иды Галич экстренно попал в больницу

Как только Ида с сыном были доставлены в одну из столичных больниц, началась череда процедур для детального обследования, включая и МРТ, «дабы исключить кровоизлияния и опухоль».

Врачи настояли на госпитализации, и после длительных созвонов с лучшими специалистами Ида приняла решение лечь в эту больницу. Правда, ее сразу предупредили, понимая тот уровень жизни, к которому привыкла Ида за последние годы: «Условия не отель пятизвездочный, так как неврологическое отделение находится в старом корпусе, но работают там очень хорошо. Мы легли», — делится она.

Сегодня мама с сыном уже дома, но предыдущие дни прошли в тяжелом стрессе: «Анализы, обследования и т. д. Малыш перенес все суперстойко! Конечно, очень капризничал, кровь из вены вообще, честно говоря, свела его с ума! Но все во благо. Все необходимо было сдать, чтобы понять причину припадка». Вердикт врачей стал следующим: «Скорее всего, наша судорога была вызвана отравлением. Будем следить!» — заключила Ида Галич и поблагодарила всех врачей.