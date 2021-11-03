Взяли тайм-аут: организаторы закрыли ТВ-шоу Кудрявцевой на неопределенный срок

50-летняя Лера Кудрявцева с 2016 года является бессменной ведущей ТВ-шоу «Секрет на миллион». На данный момент на «НТВ» вовсю идет уже 6 сезон телепередачи. Однако грустную новость для поклонников программы сообщил в посте своего Instagram-аккаунта продюсер и шоумен Гарик Мартиросян. Съемки шоу отменяются на неограниченный срок в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией.

«Холдинг "Газпром-медиа" принял решение об ограничении съемочных процессов шоу и программ из-за пандемии. Такой режим работы распространяется на студийные и павильонные съемки», — пишет Мартиросян в своем Instagram.

Помимо «Секрета на миллион» под запрет попали еще несколько передач, в их число входит проект «Суперстар! Возвращение», который является перезапуском популярного в нулевых телешоу, и юмористический оммаж КВН — проект телеканала «ТНТ» «ИГРА». «И другие шоу, в которых полный зрительный зал предусмотрен форматом проекта или франшизным договором», — сообщает Мартиросян.

В конце шоумен добавляет, что надеется на благоприятное решение возникших проблем, и желает своим подписчикам беречь себя в связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией.