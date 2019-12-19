«Приоделась, но без разрезов не смогла»: Светлана Бондарчук в алом платье с юмором ответила Ксении Собчак
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Фото: Instagram
Светлана Бондарчук 17 декабря отметила 51-й день рождения. Красавица опубликовала в свой праздник пикантное фото с плащом на обнаженное тело. Праздник Светлана отметила с размахом.
Теперь же она поблагодарила всех за поздравления и теплые слова в свой адрес. «Спасибо каждому, кто позвонил и написал. Друзья, семья, подписчики, я очень благодарна! Спасибо вам за то, что вы есть у меня. Вселенная, я тебя люблю! Вспомнила, что я уже за +++ и приоделась, но без разрезов все же не смогла. Надеюсь, вас это не смущает?», — так подписала Бондарчук фото, на котором позирует в алом платье.
Подписчики Светлану Бондарчук поддержали. «Света, жги», «Невероятно красивая женщина, да будут разрезы и мини», «Ты хороша с разрезами и без!», «С такой фигурой разрезы необходимы!», — написали в комментариях.
Своим обращением Светлана намекнула на недавнее высказывание Ксении Собчак о зрелых женщинах, которые любят обнажаться. «Давно заметила по фоткам в "Инстаграме": чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки», — высказалась Собчак.
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Давно заметила по фоткам в инстаграме-чем больше степень женского отчаяния тем голее фотки 😂😂🙈 Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств ,то в 40+ это уже выглядит как отчаянный призыв «хоти хоти меня скорее» 😂 Если начну ежедневно оголяться разными неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите,ладно?)))
Многие тогда восприняли это на свой счет, а в комментариях под постом Ксении разразилась настоящая битва. Писатель Александр Цыпкин резко ответил Собчак, сочтя, что телеведущая имела в виду его супругу Оксану Лаврентьеву, которая опубликовала в Instagram фото в чем мать родила.
В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения посмеялась над такой самокритичностью своих знакомых.
Фото и видео: Instagram
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