«Приоделась, но без разрезов не смогла»: Светлана Бондарчук в алом платье с юмором ответила Ксении Собчак

Подписчики Светлану Бондарчук поддержали. «Света, жги», «Невероятно красивая женщина, да будут разрезы и мини», «Ты хороша с разрезами и без!», «С такой фигурой разрезы необходимы!», — написали в комментариях.

Своим обращением Светлана намекнула на недавнее высказывание Ксении Собчак о зрелых женщинах, которые любят обнажаться. «Давно заметила по фоткам в "Инстаграме": чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки», — высказалась Собчак.