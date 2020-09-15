Принцу Гарри — 36: королевская семья оригинально поздравила его с днем рождения
Фото: East News
Старший брат именинника — 38-летний принц Уильям опубликовал в социальной сети оригинальное фото с Гарри. На снимке братья бегут наперегонки. «Желаем принцу Гарри счастливого дня рождения сегодня», — последовало сообщение от герцога и герцогини Кембриджских.
От имени Елизаветы II в официальном аккаунте королевской семьи опубликовали фото королевы с внуком. «Желаем герцогу Сассекскому счастливого дня рождения. Фото снято в 2017 году во время приема в Букингемском дворце», — подписали снимок.
От имени отца Гарри принца Чарльза и его супруги Камиллы показали фото, где счастливые отец и сын беседуют на стадионе.
Напомним, принц Гарри с супругой Меган Маркл и сыном Арчи ведут практически уединенный образ жизни в США, не афишируя подробности личной жизни. В Америку внук Елизаветы II с семьей перебрались после того, как он сложил с себя полномочия члена правящей династии. Изменить свою жизнь Гарри и Меган решили после того, как уже не смогли терпеть максимально пристального внимания к своим персонам со стороны прессы и подданных. Меган признавалась, что, выходя замуж за Гарии, не ожидала, что ее жизнь окажется настолько трудной. Супруг поддержал ее в решении жить подальше от фотокамер и посторонних глаз.
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Фото и видео: Stephen Lock/ Global Look press, Getty Images, East News, Instagram принца Уильяма, принца Чарльза и королевской династии
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