Принцу Гарри — 36: королевская семья оригинально поздравила его с днем рождения

Напомним, принц Гарри с супругой Меган Маркл и сыном Арчи ведут практически уединенный образ жизни в США, не афишируя подробности личной жизни. В Америку внук Елизаветы II с семьей перебрались после того, как он сложил с себя полномочия члена правящей династии. Изменить свою жизнь Гарри и Меган решили после того, как уже не смогли терпеть максимально пристального внимания к своим персонам со стороны прессы и подданных. Меган признавалась, что, выходя замуж за Гарии, не ожидала, что ее жизнь окажется настолько трудной. Супруг поддержал ее в решении жить подальше от фотокамер и посторонних глаз.

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