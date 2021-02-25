Принцесса Тесси ждёт третьего ребенка после выкидыша и развода
Фото: www.instagram.com/tessy_from_luxembourg/?hl=ru
Бывшая принцесса Люксембурга и экс-жена принца Луи Тесси ждёт ребенка. Она объявила о новой беременности при помощи нежной романтичной фотосессии со своим новым возлюбленным – Фрэнком Флосселем.
«Весна — идеальное время для выращивания самых нежных цветов», трогательно рассказала она о беременности.
Тесси Антони встречается со швейцарским бизнесменом уже несколько лет, однако о романе с ним стало известно только в прошлом году. Осенью он сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.
Для самой Тесси Энтони это будете уже третий ребенок, для ее супруга – второй.
Ранее у Тесси произошел выкидыш, однако теперь, судя по всему, беременность проходит хорошо.
Тесси часто называют Золушкой — она родилась в небогатой семье, однако встретила принца Луи, за которого вышла замуж. У пары появилось двое детей, однако закончился их роман грустно — сначала Тесси пережила выкидыш, а затем пара решила развестись.
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Фото: Instagram Тесси Антони
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