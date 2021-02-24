Принцесса Швеции Эстель отпраздновала девятый день рождения и поделилась фотографиями

Во вторник, 23 февраля, королевский дворец отметил девятилетие Эстель, выпустив четыре новых портрета. Принцесса выглядит более взрослой, чем когда-либо на фотографиях, сделанных Кейт Габор в замке Хага под Стокгольмом. В этом поместье девочка живет со своими родителями и четырехлетним братом, принцем Оскаром.

Помимо трех сольных снимков, принцесса Эстель позировала с принцем Оскаром и собакой Рио. Эстель — старший ребенок наследников престола Швеции, принцессы Виктории и принца Даниэля, а также первая из внуков короля Карла XVI Густава, что делает ее второй в очереди на шведский трон после своей матери.

Эстель готовится к своей будущей роли монарха сейчас. В октябре 2020 года она присоединилась к маме и дедушке на торжественном открытии «Золотого моста» в Стокгольме.