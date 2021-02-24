Принцесса Швеции Эстель отпраздновала девятый день рождения и поделилась фотографиями
Фото: instagram.com/kungahuset
Во вторник, 23 февраля, королевский дворец отметил девятилетие Эстель, выпустив четыре новых портрета. Принцесса выглядит более взрослой, чем когда-либо на фотографиях, сделанных Кейт Габор в замке Хага под Стокгольмом. В этом поместье девочка живет со своими родителями и четырехлетним братом, принцем Оскаром.
Помимо трех сольных снимков, принцесса Эстель позировала с принцем Оскаром и собакой Рио. Эстель — старший ребенок наследников престола Швеции, принцессы Виктории и принца Даниэля, а также первая из внуков короля Карла XVI Густава, что делает ее второй в очереди на шведский трон после своей матери.
Эстель готовится к своей будущей роли монарха сейчас. В октябре 2020 года она присоединилась к маме и дедушке на торжественном открытии «Золотого моста» в Стокгольме.
Фото: instagram.com/kungahuset
Напомним, что принцесса Швеции Виктория вышла замуж за своего бывшего личного тренера по фитнесу Даниэля Вестлинга 19 июня 2010 года, в 34-ю годовщину бракосочетания родителей принцессы. Среди более тысячи гостей были члены 18 королевских семей, в том числе президенты Финляндии и Исландии. После объявления Виктории и Даниэля мужем и женой супруг кронпринцессы получил титул «Принц Даниэль, герцог Вестеретландский».
Примечательно, что эту свадьбу отказались освещать три крупнейших мировых информационных агентства — France Presse, Associated Press и Reuters. Дело в том, что 19 июня на несколько часов было наложено эмбарго на распространение видеоматериалов за пределы Швеции. В знак протеста против необоснованных, по мнению агентств, ограничений, наложенных на прессу, три мировых информагентства и вовсе отказались сообщать о нем.
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Фото: Instagram/@kungahuset
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