Без подруг: почему 6-летней дочери Кейт Миддлтон запрещено дружить в элитной школе
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Фото: ALPR/AdMedia/Global Look Press
Шарлотта, которой в мае исполнится 7 лет, учится в элитной школе Thomas’s Battersea. Порядки, там принятые, не поощряют дружбу между отдельными учениками.
«Существует политика, согласно которой, если ваш ребенок устраивает вечеринку, он должен пригласить всех одноклассников. Это делается для того, чтобы никто из детей не чувствовал себя обделенным», - рассказала журналистка Джейн Мур, пишет издание The Sun. Главное, считают преподаватели школы - чтобы дети относились друг к другу одинаково, не выделяя кого-то особенно. Общительной Шарлотте вряд ли это нравится, считают британские журналисты .
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон начала учиться в школе Thomas’s Battersea два года назад. Там же учится и старший брат принцессы, принц Джордж. Удовольствие посещать эту школу обходится родителям недешево, в 26000 долларов в год. Интересно, что обучение Шарлотты стоит Уильяму и Кейт чуть меньше - 25 000 долларов. Скидку они получили именно потому, что еще один их ребенок является учеником Thomas’s Battersea. В этом учебном заведении учатся дети возрасте от 4 до 13 лет. Среди обязательных предметов - балет, музыка и физкультура.
Фото: Global Look Press