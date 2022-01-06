Без подруг: почему 6-летней дочери Кейт Миддлтон запрещено дружить в элитной школе

Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон начала учиться в школе Thomas’s Battersea два года назад. Там же учится и старший брат принцессы, принц Джордж. Удовольствие посещать эту школу обходится родителям недешево, в 26000 долларов в год. Интересно, что обучение Шарлотты стоит Уильяму и Кейт чуть меньше - 25 000 долларов. Скидку они получили именно потому, что еще один их ребенок является учеником Thomas’s Battersea. В этом учебном заведении учатся дети возрасте от 4 до 13 лет. Среди обязательных предметов - балет, музыка и физкультура.