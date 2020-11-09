«Принцесса-лебедь»: Глафира Тарханова в свой день рождения поделилась фотографиями в перьях
Фото: www.instagram.com/glafiratarhanova/?hl=ru
Сегодня актриса Глафира Тарханова празднует свое 37-летие. В честь дня рождения актриса поделилась великолепными фотографиями в платье из перьев.
«У ЧУДА В ПЕРЬЯХ сегодня день рожденья!!! Принимаю поздравления!!! Вы вдохновляете меня на новые подвиги, на новые работы в театре, в кино и фото-проекты в инстаграмм!!!», – пишет Глафира, и в честь ее праздника предлагает заняться благотворительностью.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
У ЧУДА В ПЕРЬЯХ сегодня день рожденья!!!🎂 Принимаю поздравления!!!😜 Вы вдохновляете меня на новые подвиги, на новые работы в театре, в кино и фото-пооекты в инстаграмм!!! 💓 СПАСИБО😘😘😘 МОИ НАИКРУТЕЙШИЕ ПОДПИСЧИКИ!!! 💓 Если вы бы хотели мне подарить сегодня "цветуёчек" или "конфетос" ... Мне было бы ОЧЕНЬ приятно, если вместо этого, мы бы сделаели доброе дело и помогли фонду КОРАБЛИК @korablik_fond 🙏 Вы можете выбрать кому из деток помочь, прочитать историю каждого подопечного, либо отправить sms на номер 3443 с текстом: ⭕ "KORABLIK 300"⭕ (где цифра - это сумма пожертвования), это фонд моих друзей, под руководством Дмитрия Акимова, которого я знаю больше 20 лет. ПУСТЬ ДЕТИ НЕ БОЛЕЮТ!!! Это ФОТО создали: 📷@alexandra_beetle 👍 💄@marusia__kalinina 💓
Подписчики засыпали актрису поздравлениями и комплиментами:
«С днём рождения, наша любимая Глафира. Мы вас очень любим и ваше творчество», «С Днём рождения. Желаю счастья, здоровья, любви, исполнения желаний», «Поздравляю!!! Здоровья Вам и всей Вашей большой семье и интересной работы!», «Поздравляем с днем рождения!!! Вы просто прелесть!», «Счастья, востребованности , здоровья!», «Какая вы потрясающая!», «С днем рождения прекрасная Глафира!!! Пусть жизнь приносит только счастье, любовь, позитива, радость. И конечно же крепкого здоровья вам и вашим родным!», «Прекрасных, а самое главное достойных ролей. Удачи во всем».
Фото и видео: Instagram Глафиры Тархановой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!