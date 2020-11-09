«Принцесса-лебедь»: Глафира Тарханова в свой день рождения поделилась фотографиями в перьях

Подписчики засыпали актрису поздравлениями и комплиментами:

«С днём рождения, наша любимая Глафира. Мы вас очень любим и ваше творчество», «С Днём рождения. Желаю счастья, здоровья, любви, исполнения желаний», «Поздравляю!!! Здоровья Вам и всей Вашей большой семье и интересной работы!», «Поздравляем с днем рождения!!! Вы просто прелесть!», «Счастья, востребованности , здоровья!», «Какая вы потрясающая!», «С днем рождения прекрасная Глафира!!! Пусть жизнь приносит только счастье, любовь, позитива, радость. И конечно же крепкого здоровья вам и вашим родным!», «Прекрасных, а самое главное достойных ролей. Удачи во всем».