passion.ru

«Принцесса-лебедь»: Глафира Тарханова в свой день рождения поделилась фотографиями в перьях

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Глафира Тарханова

Фото: www.instagram.com/glafiratarhanova/?hl=ru

Актриса выложила фотографии в шикарном платье и элегантном головном уборе.

Сегодня актриса Глафира Тарханова празднует свое 37-летие. В честь дня рождения актриса поделилась великолепными фотографиями в платье из перьев.

«У ЧУДА В ПЕРЬЯХ сегодня день рожденья!!! Принимаю поздравления!!! Вы вдохновляете меня на новые подвиги, на новые работы в театре, в кино и фото-проекты в инстаграмм!!!», – пишет Глафира, и в честь ее праздника предлагает заняться благотворительностью.

Подписчики засыпали актрису поздравлениями и комплиментами:

«С днём рождения, наша любимая Глафира. Мы вас очень любим и ваше творчество», «С Днём рождения. Желаю счастья, здоровья, любви, исполнения желаний», «Поздравляю!!! Здоровья Вам и всей Вашей большой семье и интересной работы!», «Поздравляем с днем рождения!!! Вы просто прелесть!», «Счастья, востребованности , здоровья!», «Какая вы потрясающая!», «С днем рождения прекрасная Глафира!!! Пусть жизнь приносит только счастье, любовь, позитива, радость. И конечно же крепкого здоровья вам и вашим родным!», «Прекрасных, а самое главное достойных ролей. Удачи во всем».

Фото и видео: Instagram Глафиры Тархановой

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!