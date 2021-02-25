Принцесса Латифа обратилась к британской полиции за помощью после похищения сестры

35-летняя дочь эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума Латифа обратилась к британской полиции с просьбой о помощи в расследовании похищения ее сестры Шамсы 20 лет назад. Из Британии девушку увёз ее собственный отец и все это время держал взаперти за слишком вольные взгляды – принцесса хотела изменить жизнь женщин в арабских странах. Об обращении принцессы стало известно BBC.

«Все, о чем я прошу вас: пожалуйста, уделите внимание ее делу, потому что это могло бы помочь ее освободить. Она крепко связана с Англией. Она действительно любит Англию, все ее самые теплые воспоминания связаны с проведенным там временем. Ее держали без связи с внешним миром, без суда и обвинений, не говорили, когда освободят. Ее пытали и били палками по ногам», – пишет Латифа.

Она отметила, что когда видела сестру в последний раз та не могла открыть глаза, и ходила только с кем-то за руку. Сама она также находится в заточении уже несколько лет.

«Шамса не была той, кого можно назвать принцессой. Она была дерзкой. Она любила жизнь и приключения. Она хотела изменить жизнь женщин, особенно в арабском мире. Она хотела расширить границы. Именно тогда и начались проблемы», — рассказывает о ней ее двоюродный брат Маркус Эссабри.

Девушка училась в Британии, однако поступить в университет ей не позволили.

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