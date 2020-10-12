Принцесса Евгения показала забавные и нежные фото с мужем в честь годовщины свадьбы
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Принцесса Евгения опубликовала в Instagram милое видео, в котором показала личные фотографии с мужем. «Это были лучшие два года в браке и 10 лет в общей сложности с тобой... С тобой у меня всегда счастливые воспоминания, дорогой Джек», — написала внучка Елизаветы II. Подписчики отметили в комментариях, что Евгения и Джек очень приятная пара, которая для многих является образцом для подражания. В частности, многие заявили, что супруги ведут себя, как обычные люди, несмотря на свой статус и явно умеют радоваться простым мелочам.
Напомним, принцесса Евгения и Джек Брунксбэнк поженились в октябре 2018 года. Члены британской королевской семьи — от самой монархини Елизаветы II до маленького принца Джорджа и принцессы Шарлотты — собрались в Виндзорском замке, чтобы стать свидетелями красивой свадьбы. Евгения выбрала пышное платье от Peter Pilotto, которое не скрыло ее шрамы от операции на позвоночнике, сделанной еще в детстве — так и было задумано девушкой. В сентябре стало известно, что принцесса Евгения и Джек Бруксбэнс ждут первенца.
Евгения является младшей дочерью принца Эндрю и 10-й в очереди на престол после старшей сестры Беатрис.
Фото: Instagram, globallookpress
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