Принцесса Евгения показала забавные и нежные фото с мужем в честь годовщины свадьбы

Напомним, принцесса Евгения и Джек Брунксбэнк поженились в октябре 2018 года. Члены британской королевской семьи — от самой монархини Елизаветы II до маленького принца Джорджа и принцессы Шарлотты — собрались в Виндзорском замке, чтобы стать свидетелями красивой свадьбы. Евгения выбрала пышное платье от Peter Pilotto, которое не скрыло ее шрамы от операции на позвоночнике, сделанной еще в детстве — так и было задумано девушкой. В сентябре стало известно, что принцесса Евгения и Джек Бруксбэнс ждут первенца.

Евгения является младшей дочерью принца Эндрю и 10-й в очереди на престол после старшей сестры Беатрис.