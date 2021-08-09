Принцесса Евгения показала трогательные детские фото в честь дня рождения сестры
Принцесса Евгения в своем Instagram опубликовала милую подборку с семейными фотографиями в честь дня рождения своей старшей сестры Беатрис, принцессы Йоркской.
В подборке оказались редкие детские кадры сестер — на них принцессы совсем маленькие. Кроме того, Евгения добавила туда их селфи и фотографии из путешествий.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @princesseugenie
«Поздравляю с днем рождения мою старшую сестру. Беа, ты сенсационная, и я обожала смотреть, какая ты смелая и искренняя», — написала Евгения.
Сейчас Беатрис находится в ожидании малыша. Сама Евгения ранее стала мамой и сейчас воспитывает маленького сына.
Недавно принцесса Евгения оказалась в центре скандала, связанного с ее супругом, которого сняли на яхте с полуобнаженными моделями. Однако мужчину поддержала даже теща — мужа Евгении в семье очень любят, и в то, что за ним могут водиться такие грехи, никто не верит. Сама Евгения тоже не отличается особенной королевской законопослушностью, часто нарушая правила дворца и по своему бунтарскому духу уступая только принцу Гарри.
Фото: Instagram принцессы Евгении
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