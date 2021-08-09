Принцесса Евгения показала трогательные детские фото в честь дня рождения сестры

«Поздравляю с днем рождения мою старшую сестру. Беа, ты сенсационная, и я обожала смотреть, какая ты смелая и искренняя», — написала Евгения.

Сейчас Беатрис находится в ожидании малыша. Сама Евгения ранее стала мамой и сейчас воспитывает маленького сына.