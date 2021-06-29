Принцесса Диана в исполнении Стюарт, и другие культовые роли, которые изменили карьеру актрис

«Она очень много значит для меня, но все это я поняла относительно недавно, потому что я из Лос-Анджелеса и не выросла в Англии. До этого я не думала о ней, потому что жила так далеко от этого», – говорит Стюарт.

«Я не могу перестать думать о ней. Я часто задаюсь вопросом, что она подумает о том, что происходит в мире сейчас».