Принцесса Диана в исполнении Стюарт, и другие культовые роли, которые изменили карьеру актрис
Кристен Стюарт примерила на себя образ великой и неоднозначной женщины – принцессы Дианы, сыграв роль в фильме Пабло Ларраина «Спенсер».
В интервью El Paso Inc актриса призналась, что эта роль оказала огромное влияние на нее.
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Фото: Кадр из фильма «Малефисента»
«Она очень много значит для меня, но все это я поняла относительно недавно, потому что я из Лос-Анджелеса и не выросла в Англии. До этого я не думала о ней, потому что жила так далеко от этого», – говорит Стюарт.
«Я не могу перестать думать о ней. Я часто задаюсь вопросом, что она подумает о том, что происходит в мире сейчас».
Kristen Stewart is Diana, Princess of Wales, in Pablo Larraín’s SPENCER. pic.twitter.com/ldpNLOGhOt— NEON (@neonrated) January 27, 2021
Роль другой легендарной женщины, княгини Монако и актрисы Грейс Келли, досталась Николь Кидман.
«Знаете, Грейс Келли, как и все мы, актрисы, хороша или плоха настолько, насколько хорош или плох ее режиссер. Когда она играла у Хичкока, она была просто невероятна, буквально излучала магнетизм, тепло, ангельский свет даже, я бы сказала. А еще мне ее волосы нравятся», – признавалась Кидман корреспонденту российского издания «Газета.ру» в Каннах в 2014 году.
Она призналась, что в работе над ролью ей помогли фильмы, в которых играла Грейс Келли.
««Окно во двор», конечно же. В последнее время по понятным причинам часто пересматривала его. Для меня Грейс Келли раскрывается прежде всего у Хичкока. А этот конкретный фильм — это совершенный образец».
Фото: Кадр из фильма «Принцесса Монако»
Марго Робби в роли Харли Квин была несравненна – в год выхода фильма «Отряд самоубийц» жители по всему миру на Хеллоуин одевались в Харли.
Образ Харли был настолько удачным, что персонаж стал первым кандидатом на участие в сиквеле.
Сама Марго Робби в интервью Total Film призналась:
«Я считаю Харли катализатором хаоса, и об этом я сказала Джеймсу Ганну в первую очередь. Она не всегда в центре происходящего, и порой здорово, когда ответственность за сюжет ложится на плечи других персонажей, пока моя героиня запускает целую череду событий. И судя по сценарию, Джеймс со мной согласился».
Фото: Кадр из фильма «Отряд самоубийц»
Съемки сериала «Игра престолов» были весьма утомительными для актрисы, которая исполнила роль Дейенерис Таргариен. Эта героиня полностью изменила карьеру Эмилии Кларк, но далась ей весьма непросто.
«Я согласилась на роль, а потом мне прислали сценарий. Я читала его и время от времени думала - вот в чем подвох» - рассказывала Кларк в подкасте актера Дэкса Шепарда.
«Но я только закончила актерскую школу и подошла к работе профессионально», - добавляет она.
«До этого я только дважды была на съемочной площадке, и вдруг оказалась на ней, абсолютно голая, а вокруг были все эти люди. Я не знала, что мне делать», – призналась она.
Позже Кларк отметила, что перестала гуглить свое имя после выхода первого сезона, потому что находила неоднозначные материалы.
На память о Дейенерис у Эмилии, однако, осталась татуировка в виде трех дракончиков. А позже она перекрасила волосы в светлый оттенок, как ее героиня.
А вот Анджелина Джоли определенно в ладах со своей героиней Малефисентой.
«Мне нравится эта роль. В каждой женщине есть что-то от колдуньи. Также мы, актеры, очень сдружились, когда снимались в первой части. И я соскучилась. Было здорово увидеть всех снова. Эль Фэннинг, которая играет Аврору, была в 2014 году подростком, а сейчас ей уже 21 год. Она повзрослела. Мои дочери очень ее любят. У Сэма Райли в январе 2014 года родился ребенок. Он тогда мчался домой после каждой съемки, а теперь приводит на площадку своего сына. Ощущение семьи присутствовало постоянно. Мне это нравится», – рассказала она о героине и съемках.
Фото: Кадр из фильма «Малефисента»
Несмотря на множество ярких ролей, Малефисента раскрыла ее как актрису совсем по-новому.
Фото: кадры из фильмов
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