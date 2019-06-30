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Принцесса Диана могла сыграть в продолжении фильма «Телохранитель»

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Слайд, который
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Кевин Костнер

Фото: DyD Fotografos/Geisler-Fotopress/Globallookpress
64-летний актер Кевин Костнер раскрыл неожиданные подробности из жизни погибшей Леди Ди.

Голливудский актер Кевин Костнер, исполнивший одну из главных ролей в легендарном фильме «Телохранитель», сделал неожиданное признание в эфире PeopleTV. Актер рассказал, что планировались съемки сиквела ленты, и главную роль должна была сыграть принцесса Диана. По словам Костнера, разговор с Леди Ди ему помогла устроить мать принцессы Евгении Сара Фергюсон. «Помню, что она была невероятно милой по телефону, и, понизив голос, стеснительно задала вопрос: «У нас будет сцена с поцелуем?». Она нервничала, потому что каждый ее шаг контролировал Дворец. И я сказал: «Да, будет. Но это будет всего лишь один эпизод, и мы можем сделать это хорошо», — вспоминает Кевин.

Напомним, фильм «Телохранитель» вышел на экраны в 1992 году. Главную роль исполнила всемирно известная певица Уитни Хьюстон. По сюжету фильма сотрудник службы безопасности президента Рейгана чувствует себя отчасти виновным в том, что в его отсутствие на президента было совершено покушение. Он покидает службу и за большой гонорар, но все же нехотя, нанимается телохранителем чернокожей певицы и актрисы Рэйчел Мэррон, которая постоянно получает письма с угрозами. Первоначальная антипатия, возникшая между ними, постепенно перерастает в любовь. В продолжении истории место Хьюстон должна была занять мама принцев Уильяма и Гарри. По злой иронии судьбы, Леди Ди получила финальную версию сценария за день до того, как попала в роковую автокатастрофу.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: KPA, DyD Fotografos/Geisler-Fotopress, Peter Heimsath/Consolidated News Photos, Pete Souza/Consolidated News Photos, imago stock&people, Zumapress.com/Globallookpress

Видео: YouTube

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