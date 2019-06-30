Принцесса Диана могла сыграть в продолжении фильма «Телохранитель»

Голливудский актер Кевин Костнер, исполнивший одну из главных ролей в легендарном фильме «Телохранитель», сделал неожиданное признание в эфире PeopleTV. Актер рассказал, что планировались съемки сиквела ленты, и главную роль должна была сыграть принцесса Диана. По словам Костнера, разговор с Леди Ди ему помогла устроить мать принцессы Евгении Сара Фергюсон. «Помню, что она была невероятно милой по телефону, и, понизив голос, стеснительно задала вопрос: «У нас будет сцена с поцелуем?». Она нервничала, потому что каждый ее шаг контролировал Дворец. И я сказал: «Да, будет. Но это будет всего лишь один эпизод, и мы можем сделать это хорошо», — вспоминает Кевин.