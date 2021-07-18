Диана в голубом шифоне и не только: самые яркие появления монархов на Каннском фестивале
После того, как старейший Венецианский кинофестиваль стал «рупором фашизма»: итальянское правительство во главе с Бенито Муссолини негласно контролировало программу фестиваля, главный приз в то время носил имя диктатора, а побеждали преимущественно немецкие и итальянские фильмы, жизненно необходимым стало создать другой, «свободный» кинофестиваль. С тех пор, гостями праздника на лазурном берегу, становились селебрити первой величины. Но с отдельным трепетом всегда ждали звезд другого толка — членов монарших семей.
Грейс Келли. В судьбоносном 1955 году, Грейс Келли уже сыграла свои лучшие роли, получила «Оскар» и отправлялась на Каннский фестиваль, возглавляя американскую делегацию. По дороге из Парижа в Канны, известный журналист «Пари-матч» Пьер Галант, предложил навестить карликовое княжество Монако, чтобы сделать репортаж о знакомстве мировой знаменитости с князем Ренье. После официальной прогулки под вспышками фотокамер, зародились чувства и через несколько месяцев теплых писем и признаний, Князь сделал Грейс предложение.
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Фото: picture alliance
Принцесса Диана. Появление Принцессы Дианы на кинофестивале в 1987 году стало одним из знаковых выходов, вошедших в историю моды. Диана приехала в Канны вместе с мужем Принцем Чарльзом и выбрала для вечера бледно-голубое шифоновое платье с длинным тонким шарфом. Знаменито это платье тем, что в нем принцесса появлялась на официальных приемах трижды, что нарушает представление о светских выходах, но никак не меняет отношения к самой принцессе.
Принцесса Маргарет. Родная сестра Елизаветы II часто представляла Корону в международных поездках. Так и на Каннской красной дорожке она стала первой из Виндзоров, кто посетил фестиваль. В 1966 году она прилетела на показ фильма «Модести Блэйз», снятый в Великобритании.
Князь Альберт II и княгиня Шарлен. Сын Грейс Келли и его супруга всегда желанные гости на красной дорожке в Каннах. Но в 2014 году вся семья Гримальди решила проигнорировать 67-й по счету фестиваль. Причиной тому стала картина Принцесса Монако с Николь Кидман в главной роли. Члены королевской семьи таким образом подчеркнули, что «картина ни в коем случае не является биографичной».
Шарлотта Казираги. Утонченная внучка Грейс Келли — всегда ожидаемый, а главное, модный гость фестиваля. Являясь лицом бренда Chanel, Шарлотту можно часто встретить на модных вечеринках, посвященных люксовым брендам, которые проходят в рамках фестиваля каждый год.
Сара Фергюсон. Герцогиня Йорская знаменита своим неукротимым нравом не меньше, чем принцесса Диана. Брак с принцем Эндрю, сыном Елизаветы II, закончился громким разводом, но сделал девушку гостьей №1 на всех светских раутах. Пользуясь случаем, Сара часто появляется на красной дорожке Каннского фестиваля.
Фото и видео: Picture Alliance, Global Press Look, iLovePrincessDiana
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