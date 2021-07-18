Диана в голубом шифоне и не только: самые яркие появления монархов на Каннском фестивале

Принцесса Маргарет. Родная сестра Елизаветы II часто представляла Корону в международных поездках. Так и на Каннской красной дорожке она стала первой из Виндзоров, кто посетил фестиваль. В 1966 году она прилетела на показ фильма «Модести Блэйз», снятый в Великобритании.

Князь Альберт II и княгиня Шарлен. Сын Грейс Келли и его супруга всегда желанные гости на красной дорожке в Каннах. Но в 2014 году вся семья Гримальди решила проигнорировать 67-й по счету фестиваль. Причиной тому стала картина Принцесса Монако с Николь Кидман в главной роли. Члены королевской семьи таким образом подчеркнули, что «картина ни в коем случае не является биографичной».

Шарлотта Казираги. Утонченная внучка Грейс Келли — всегда ожидаемый, а главное, модный гость фестиваля. Являясь лицом бренда Chanel, Шарлотту можно часто встретить на модных вечеринках, посвященных люксовым брендам, которые проходят в рамках фестиваля каждый год.

Сара Фергюсон. Герцогиня Йорская знаменита своим неукротимым нравом не меньше, чем принцесса Диана. Брак с принцем Эндрю, сыном Елизаветы II, закончился громким разводом, но сделал девушку гостьей №1 на всех светских раутах. Пользуясь случаем, Сара часто появляется на красной дорожке Каннского фестиваля.